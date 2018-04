Miles de personas llenan Sant Jaume por la sentencia de 'La Manada': "No es abuso, es violación"

26/04/2018 - 19:50

Miles de personas llenan la plaza Sant Jaume de Barcelona la tarde de este jueves desde minutos antes de las 19 horas, cuando se ha convocado una manifestación en protesta por la sentencia a los cinco miembros de 'La Manada', que han sido condenados a cárcel por abusos sexuales y no por delito de agresión: "No es abuso, es violación" y "No es no", han gritado los manifestantes.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

"Som nosaltres, La Manada" (Somos nosotros, La Manada), "Tocan a una, nos tocan a todas" y "Es una guerra", han clamado los manifestantes ante el Ayuntamiento de Barcelona, que ha colocado un gran lazo morado en la fachada con motivo de la protesta.

Los manifestantes, de edades muy variadas y entre los que destaca un gran numero de mujeres, han hecho sonar cazuelas, llaves, objetos metálicos y silbatos en repetidas ocasiones, a la vez que han levantado pancartas con lemas como 'Es violación', 'No a la justicia patriarcal', 'La ausencia de un 'no' no es consentimiento' y 'Yo sí te creo'.

Una portavoz de la Plataforma unitaria contra las violencias de género --que ha convocado la protesta en la ciudad--, Montserrat Vilà, ha lamentado en declaraciones a los medios que este juicio supone un precedente muy importante por su eco mediático, entre los muchísimos casos de violaciones y agresiones que se archivan, y que ha acabado siendo "un juicio a todas las mujeres que son violadas", a las que dice que no tienen derecho a decir 'no'.

"Que digan que esta violación brutal es solo un abuso y que hay consentimiento es un ejemplo de lo que hacen los jueces", la poca credibilidad que se da a las víctimas, y ha reflexionado sobre que la justícia no puede continuar siendo patriarcal.

Han participado en la concentración personalidades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la concejal de la CUP Eulàlia Reguant; los diputados Ernest Maragall, Jenn Díaz (ERC), Assumpta Escarp (PSC), Aurora Madaula (JxCat), Joan Josep Nuet (CatECP) y Maria Sirvent (CUP), entre otros.

Se han convocado concentraciones en todo el Estado después de conocerse el fallo de la Audiencia de Navarra, que ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada' pero les ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016