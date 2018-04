Colocan la primera piedra de las obras de acondicionamiento de Geoda de Pulpí para abrirla al público

26/04/2018 - 20:09

Este jueves se ha colocado la primera piedra de las obras de acondicionamiento de la Geoda de Pulpí (Almería), ubicada en el Pilar de Jaravía, que harán visitable este espacio para su apertura al público. Estas obras han sido impulsadas, de forma conjunta, por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Pulpí, y cuentan con un presupuesto de 498.891 euros, de los cuáles, 200.000 euros serán aportados por la institución provincial.

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha puesto la primera piedra de estas obras durante el acto oficial desarrollado este jueves y en el que han participado distintas autoridades y vecinos de Pulpí, según han informado desde la institución en un comunicado. Este proyecto es un "hecho histórico", ya que permitirá hacer visitable la Geoda de Pulpí, una de las mayores joyas de la naturaleza almeriense, única en Europa.

Amat ha mostrado su satisfacción por ver cumplida una demanda histórica, que permitirá abrir al público y a científicos de todo el mundo "una joya turística y natural única en el mundo". Además, ha asegurado que la iniciativa "no es sólo una apuesta por los recursos turísticos de la provincia, es una apuesta por generar empleo y riqueza en el municipio, en el Levante almeriense y en la provincia".

Amat también ha recordado que esta "apuesta por la Geoda Pulpí no es nueva" para la Diputación Provincial, que ya colaboró con "la puesta en marcha de su visita virtual", una herramienta que ha viajado junto a la institución provincial por "todas las ferias y eventos turísticos" en los que ha participado.

Al acto de colocación de la primera piedra de las obras de la Geoda de Pulpí también ha asistido la corporación municipal, con su alcalde, Juan Pedro García, a la cabeza, así como diputados provinciales, representantes de la Junta de Andalucía y miembros de la comunidad científica y educativa, como José María Calaforra y Francisco Javier Fernández de Amo.

La Geoda Gigante de Pulpí se encuentra en la Mina Rica, ubicada junto a la barriada de Pilar de Jaravía en la Sierra del Aguilón. Fue descubierta en diciembre de 1999 por miembros del Grupo Mineralogista de Madrid.

Su espectacularidad se basa en su tamaño, de ocho metros de longitud por dos de altura, y por estar tapizada por cristales de yeso, algunos de los cuales llegan a medir casi dos metros. Su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza.

La geoda se localiza en uno de los niveles más profundos de la explotación minera, a más de sesenta metros de profundidad. Su entrada tiene forma de embudo, con la parte más estrecha acodada en forma de 'L' y con unas dimensiones de tan solo medio metro de diámetro en el angosto tubo que sirve de acceso. Tras este estrecho paso, abierto artificialmente por los descubridores, se accede a la Geoda, en sentido estricto.

El objetivo de las obras de mejora de este espacio no es sólo que los visitantes puedan contemplar la Geoda, sino que visiten una buena parte de la Mina Rica, que alberga un amplio y singular patrimonio geológico y que lo hagan, además, manteniendo la preservación de estos espacios. Para ello, la actuación hará posible la observación de la Geoda desde un punto no invasivo, que no dañe ni su estructura ni su entorno natural.

A lo largo de sus más de 350 metros de galerías y tres niveles de explotación, los futuros visitantes podrán observar otras geodas de yeso de menor tamaño que la Geoda Gigante, con una mineralogía singular con cristales de yeso, celestina y barita, espejos de falla, plegamientos o espeleotemas.

Además, la Mina Rica cuenta con un importante patrimonio minero, ya que dentro de ella quedan numerosos elementos e infraestructuras de interés patrimonial, desde las jaulas por donde descendían los mineros, las herramientas de trabajo, o el polvorín, hasta cámaras de explotación de 25 metros de altura con pilares de sostenimiento de diversas morfologías, disposiciones y tamaños.

Todo este conjunto patrimonial geológico y minero, unido al entorno del término municipal de Pulpí, convertirá a este proyecto y a la Mina Rica en un referente nacional del turismo subterráneo.

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Pulpí han apostado por la promoción del turismo geológico de la localidad a través de su Geoda. Por ello, en 2015 pusieron en marcha una recreación virtual, ubicada en el Castillo de San Juan de los Terreros, que ha sido visitada ya por más de 40.000 personas de treinta nacionalidades diferentes, como Japón, Australia, Finlandia, Sudáfrica o India.