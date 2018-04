Cientos de personas claman en Murcia contra la sentencia de 'La Manada' y contra la violencias machista

26/04/2018 - 20:33

Cientos de personas se han concentrado este jueves en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia bajo el lema 'Lucha feminista contra las violencias machistas' para clamar contra la sentencia que condena a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada'.

MURCIA, (EUROPA PRESS)

Los concentrados, que han llenado la plaza, han mostrado una pancarta en la que se podía leer 'Por la Erradicación de las Violencias Machistas. Por la Consecución de una Igualdad Real' de Forum de Política Feminista, y han exhibido también carteles en los que se podía leer 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada' o 'Hasta que no me maten, no me van a creer'.

La concentración ha sido convocada de forma espontánea y urgente por la Asamblea 7N y respaldada por mujeres periodistas y otros muchos colectivos de mujeres. Asimismo, en Cartagena también se ha desarrollado paralelamente una concentración en la plaza ICUE.

A la concentración han acudido, entre otros, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; el portavoz de Podemos en al Asamblea Regional y secretario general de esta formación política, Óscar Urralburu; la concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Begoña García Retegui; o la alcaldesa socialista de Santomera, Inma Sánchez Roca, entre otras personalidades.

Una de las integrantes de la Asamblea 7N, Margarita Carrillo, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que la sentencia a 'La Manada' dictamina que "hay un abuso, que el abuso ya está diciendo que no fue consentido, pero no lo consideran tan importante como para llamarlo violación, de forma que puedan aminorar el castigo para los violadores".

La Asamblea 7N tiene previstas más movilizaciones, actividades y talleres con el fin de empezar a construir, sobre todo, "una estructura de defensa, de denuncia y de soluciones porque, por desgracias, las instituciones que cobran para tal causa, no lo hacen".

"En este caso, la Justicia no está protegiendo a las mujeres y, por eso, nos hemos movilizado no solo nosotras, sino que es una convocatoria abierta en la que han participado muchos más colectivos y asociaciones", según Carrillo, quien ha explicado que la Asamblea 7N está abierta a todo el que quiera participar y, de hecho, es mixta.

"En San Fermín o en Alicante, pase lo que pase, nosotras te creemos. La ausencia de un 'no', no es suficiente. Sólo un 'sí' libre y consciente produce el consentimiento", subrayan en la convocatoria difundida a través de las redes sociales. "Digáis lo que digáis, no es un abuso, es una violación en grupo", reza otro cartel.

CONDENA A NUEVE AÑOS DE CÁRCEL

La Audiencia de Navarra ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

Uno de los tres magistrados que componen la sección segunda ha emitido un voto particular por el que ha pedido la absolución de los cinco acusados.

Paralelamente, uno de los cinco acusados ha sido condenado también por un delito de hurto (robo del móvil de la víctima) a dos meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Todos ellos han sido absueltos del delito de robo con intimidación del que habían sido acusados.

El Ministerio fiscal pidió para los acusados 22 años y 10 meses de prisión por agresión sexual, además de por un delito contra la intimidad y por robo con intimidación; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, habían pedido la absolución de los cinco acusados.

Los acusados, naturales de Sevilla, se encuentran en prisión desde que fueron detenidos como presuntos autores de los hechos, que tuvieron lugar el 7 de julio de 2016. Los jóvenes andaluces se desplazaron a Pamplona con motivo de los Sanfermines.

Colectivos y asociaciones feministas han convocado para este jueves 26 de abril numerosas concentraciones frente a las Audiencias Provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades y capitales de provincia de toda España en protesta por la sentencia a 'La Manada'.