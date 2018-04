Concentraciones en toda Asturias claman contra la sentencia de 'La manada'

26/04/2018 - 20:39

Numerosas concentraciones se han desarrollado en la tarde de este miércoles en distintos puntos de Asturias en señal de protesta por la sentencia a los cinco miembros de 'La Manada', que han sido condenados a cárcel por abusos sexuales y no por delito de agresión: "No es abuso, es violación" y "No es no", han gritado los manifestantes.

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Ha habido movilizaciones en las principales ciudades del Principado: Oviedo, Gijón y Avilés. Pero las protestas también se han registrado en otros puntos del municipio y los participantes han manifestado su indignación

Así, ha habido concentraciones en Langreo, Mieres, Sotrondio, Cudillero, Ibias, Pola de Siero, Laviana, Castrillón, Ribadesella, Llanes, Infiesto, La Felguera, Cabrales, Cangas de Onís, Aller o Allande.

En Oviedo, la concentración estaba convocada en la Plaza de La Escandalera, pero el espacio se quedó pequeño ante las más de mil personas que participaron en la protesta, de tal forma que se fueron trasladando hacia la explanada frente al Teatro Campoamor. La afluencia fue tal que el tráfico por el centro de Oviedo quedó cortado.

Había carteles con las consignas 'Sí, hubo violación' o 'Sentencia de la vergüenza'. Los asistentes corearon consignas como 'Yo sí te creo', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', 'Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca', 'Esta justicia es una mierda' o 'Polla violadora, a la licuadora'.