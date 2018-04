Barbón reprocha al Gobierno de Rajoy que engañase a la ciudadanía al decir que era "imposible" subir las pensiones

26/04/2018 - 20:36

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha asegurado esta tarde en Mieres, durante la asamblea abierta sobre pensiones, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha engañado a la ciudadanía al decir que era imposible subir las pensiones "y ahora, en plena negociación presupuestaria, es posible".

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Además, ha mostrado su "preocupación" porque "el PP no pone encima de la mesa la receta de cómo quiere pagar esas pensiones". "Me llama la atención que el debate que planteaba el Gobierno era sobre la sostenibilidad de las pensiones y ahora lo que me queda claro es que lo que no es sostenible es este Gobierno", ha apuntillado Barbón.

"No puede depender la subida de las pensiones de la voluntad negociadora o no de un Gobierno o los intentos de maquillar su política de pensiones, sino que tiene que ser una cuestión de política de Estado y hay que volver al Pacto de Toledo para fijar por ley la subida del IPC", sostiene el líder de los socialistas asturianos en nota de prensa.