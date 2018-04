Miles de vallisoletanos tildan de "vergonzosa" la sentencia contra 'La Manada' al transmitir "impunidad" al agresor

26/04/2018 - 20:47

Miles de personas se han concentrado hoy en la Plaza de Portugalete de Valladolid para mostrar su malestar por la sentencia que la Audiencia de Navarra ha dictado contra 'La Manada' al considerarla como un "insulto a la dignidad y libertad de la mujer" que "desprotege" a la víctima y "trasmite impunidad" para los agresores.

VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

Al grito de 'No es una agresión, es violación', 'Hermana, yo si te creo' o 'Escucha hermana aquí está tu manada', los vallisoletanos que han ido llenando poco a poco el ágora, han mostrado su rechazo a la decisión del tribunal, han exigido una reforma en el código penal y, sobre todo, han escenificado la "unidad de toda una ciudad" con la víctima.

Una de las integrantes de la Coordinadora de Mujeres, Marisol Morais, ha tildado de "vergonzoso" un fallo que provoca "una desconfianza absoluta" entre las mujeres, al tiempo que ha culpabilizado de esta situación a "jueces y magistrados".

"Me da vergüenza vivir en un país en donde a una violación en manada se le considera un abuso", ha continuado, en declaraciones recogidas por Europa Press, para preguntarse ahora cómo las víctimas de este tipo de delitos se van a "atrever a denunciar después del calvario que ha sufrido esta joven en Pamplona".

Morais ha lamentado que la movilización social que se produjo el 8 de marzo se vea "emborronada" por esta sentencia, pero ha advertido que "ahora más que nunca" las mujeres van a "luchar" por acabar contra este "patriarcado machista y opresor".

Otra de las integrantes de la permanente de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, ha mostrado su rechazo a una sentencia que no muestra "correlación con los hechos".

"Es insuficiente e indignante", ha asegurado en declaraciones a Europa Press para añadir que se trata de un "insulto a la dignidad y liberta de la mujer" al rebajar el delito de agresión sexual y violación al de abuso. "Es una sentencia que desprotege a la mujer y transmite impunidad hacia los agresores", ha insistido.

Desde la Coordinadora aseguran que se "criminaliza" a las víctimas, con el agravante de que, esta vez, es el propio poder judicial "quien lo hace". "Los tribunales no creen a las mujeres, seguimos siendo sospechosas y el sistema judicial no nos protege. ¿No es violación que cinco bestias metan en un portal a una joven, utilicen su cuerpo y luego lo dejen tirado? Para estos jueces machistas no son más que abusos", han concluido.

Por su parte, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha expresado su "absoluta repulsa y condena" por una sentencia que provoca una "involución" en la sociedad al crear un "precedente gravísimo". No obstante, el líder de la formación morada ha preferido valorar la respuesta de la "sociedad" que está saliendo "en masa" para pedir una justicia "acorde con el siglo XXI".

SENTENCIA

La Audiencia de Navarra ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

Así lo ha dado a conocer el presidente del tribunal en un acto celebrado en la sala de vistas 102 del Palacio de Justicia de Pamplona, en audiencia pública.

Uno de los cinco acusados ha sido condenado también por un delito de hurto (robo del móvil de la víctima) a dos meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Todos ellos han sido absueltos del delito de robo con intimidación del que habían sido acusados.

El Ministerio fiscal pidió para los acusados 22 años y 10 meses de prisión por agresión sexual, además de por un delito contra la intimidad y por robo con intimidación; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, había pedido la absolución de los cinco acusados.