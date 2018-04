La Federación de Peñas de San Fermín muestra su "sorpresa, rabia y estupor" por la sentencia a 'La Manada'

27/04/2018 - 13:03

La Federación de Peñas de San Fermín ha mostrado su "sorpresa, rabia y estupor" por la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los miembros de 'La Manada' a abusos sexuales y los absuelve de agresión sexual.

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

Para la Federación de Peñas, "resulta incomprensible e insostenible que una agresión realizada por cinco hombres contra una joven se sostenga que ocurrió sin intimidación y sin violencia alguna". "El entramado legislativo y jurídico se vuelve a mostrar como parte del andamiaje del sistema patriarcal y no responde a las expectativas de una sociedad que pide igualdad entre todos y todas. Difícilmente se conseguirá una sociedad igualitaria y libre de violencia machista, si no se cambian sus leyes y quienes deben aplicarlas", ha añadido en un comunicado.

La peñas han afirmado que "la sentencia supone un jarro de agua fría al trabajo que vienen realizando durante años por los colectivos feministas de Pamplona, con los que las Peñas colaboramos, en la construcción en un modelo festivo popular, abierto, libre e igualitario, en el que no se toleren actitudes ni agresiones sexistas".

La federación ha valorado "el trabajo realizado en los últimos años en ese sentido y la respuesta ciudadana colectiva dada por la ciudad ante agresiones sexistas ocurridas tanto durante las fiestas de San Fermin como fuera de ellas".

En este sentido, ha asegurado que seguirá "trabajando por unas fiestas y por una ciudad libre e igualitaria, en la que no tengan cabida actitudes ni agresiones sexistas y en las que todos y todas podamos disfrutar conjuntamente en igualdad".

Las peñas han animado a la ciudadanía a "seguir por el camino iniciado en los últimos años y a no permitir y denunciar toda actitud, expresión o agresión sexista que se de en nuestro entorno". "La implicación de la sociedad, de todos y todas, en no callar, no reír y no permitir estas situaciones será la clave para erradicarla de nuestras calles", ha indicado.

Asimismo, las peñas se han sumado a la manifestación que para este sábado han convocado los colectivos feministas de Pamplona con el lema 'No es abuso es agresión - Ez dago gure hitza epaituko duenik' a las 12.30 desde el Palacio de Justicia.

"Animamos a la ciudadanía a participar en la protesta dejando claro que Pamplona no acepta esta sentencia, no tolera las agresiones sexistas y quiere una sociedad y una justicia igualitaria que no avale el patriarcado", ha afirmado.