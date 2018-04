El Gobierno canario insta a abordar una modificación sobre abusos y agresiones sexuales tras la sentencia de 'La Manada'

27/04/2018 - 13:10

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha instado este viernes a las Cortes Generales a abordar una modificación de los tipos sobre abusos y agresiones sexuales incluidos en el Código Penal después de conocer el fallo judicial del caso 'La Manada', que condena a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por violación.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Barragán ha asegurado que "respeta las decisiones judiciales pero no comparte esta sentencia", añadiendo que "estará de forma incondicional" al lado de las víctimas de la violencia sexual y de cualquier otra manifestación de la violencia de género, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, ha mostrado su indignación con el fallo emitido, apuntando que "no" comprende la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por la calificación que hace de "un hecho tan grave, al señalar que no hubo intimidación ni violencia".

Morales consideró que este tipo de fallo "deja en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección a las víctimas y favorece la impunidad de los agresores". En este sentido, lamentó que "una vez más se ponga el foco de atención en el comportamiento de la mujer agredida", al tiempo que solicitó al sistema judicial que aplique la perspectiva de género en sus fallos.

Asimismo, solicitó a los tribunales a que "oigan el clamor de la ciudadanía y se sumen a su demanda de respeto, apoyo y protección para las víctimas y contundencia contra los agresores".

Por último, Morales mostró su solidaridad con la víctima de 'La Manada' y confía en que los recursos anunciados por la acusación popular y particular contra los cinco acusados supongan un fallo condenatorio por agresión sexual, ya que "de lo contrario se estaría lanzando un mensaje, muy peligroso, de que las mujeres son culpables y no víctimas", así como que se les "responsabiliza a la hora de sufrir un atentado contra su dignidad, derechos y libertad sexual", repetido en las movilizaciones ciudadanas desde que se conoció la sentencia: "si te resistes te matan y si no lo haces no se considera agresión sexual".