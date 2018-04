IU presentará una Declaración Institucional para que el Pleno muestre su repulsa a la sentencia de 'La Manada'

27/04/2018 - 13:24

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha avanzado este viernes que propondrán para su aprobación en el próximo Pleno una Declaración Institucional en repulsa por la sentencia de 'La Manada' y en apoyo a la víctima, además de pedir cambios legislativos.

Así lo ha hecho en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la edil de IU Ana Castaño. Martín, asimismo, ha considerado que este fallo judicial es "un insulto a la víctima y a todas las mujeres del país".

En este sentido, ha sostenido que en IU se sienten "tan indignados como la ciudadanía". Es por ello, que creen que un tema de tal calado debe aprobarse una Declaración que refleje el sentir de los gijoneses.

Castaño, por su lado, ha coincidido en que se sienten "impactados e indignados" con la citada sentencia, al transmitir la creencia de que tiene que haber violencia extrema para que se considere que a una mujer la han agredido.

Y aunque ha señalado que probablemente las leyes haya que cambiarlas, también cree la sentencia obedece a la interpretación que los jueces hacen de ellas, por lo que ha lamentado que parte del sector judicial dista mucho de simpatizar con la situación de las mujeres.

Ha recalcado, además, que las mujeres han ocupado la calle, el 8 de marzo y este jueves también en la manifestación contra la sentencia de 'La Manada'. No obstante, ha abogado por que las mujeres no se amedrenten por esta situación. "No podemos vivir con temor", ha animado.

Asimismo, aunque la Declaración Institucional aún está por redactar, ha adelanta que se criticará la sentencia, se pedirán hacer los cambios legislativos precisos y trabajar en cuestiones de género en la judicatura.

Castaño, además, ha apostado por trabajar el empoderamiento de las mujeres porque no se puede retroceder en los avances dados. A su juicio, las mujeres tienen derecho a disfrutar de la ciudad en todas las horas del día y a estar tranquilas en cualquier punto del municipio.