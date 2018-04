El Parlamento de Navarra acoge un acto de celebración del Día de la Comunidad Gitana en la Comunidad foral

27/04/2018 - 13:29

Ainhoa Aznárez advierte de la "doble discriminación" que todavía pesa sobre las mujeres gitanas

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, ha ofrecido este mediodía una recepción oficial a las entidades gitanas de la Comunidad foral, con motivo del Día de la Comunidad Gitana en Navarra.

La recepción ha contado con una intervención de Aznárez en la que, tras la interpretación del Himno de Navarra y del Himno Internacional Gitano Gelem, se ha destacado "la diversidad en cuanto factor de enriquecimiento y desarrollo de una comunidad, la Navarra a la que llegasteis hace 583 años y en la que habéis mostrado vuestra capacidad de adaptación y los principios de solidaridad, familia y libertad que inspiran vuestra cultura".

A ese respecto y tras destacar la importante contribución del pueblo gitano, Aznárez ha recordado "los atisbos de discriminación que todavía subyacen en relación a un colectivo cuya imagen, bien es cierto que cada vez menos, todavía aparece vinculada a los estereotipos y prejuicios larvados a lo largo de la historia".

En ese contexto y tras una mención expresa a las mujeres gitanas, objeto de una "discriminación doble por su condición de mujeres y gitanas", la presidenta ha animado a "caminar por el sendero de la hermandad y la solidaridad entre pueblos".

Ainhoa Aznárez ha finalizado subrayando que "hoy es un día de fiesta y celebración, también de homenaje, en este caso a el Chunchunero, un hombre que encarna a la perfección vuestro orgullo de ser gitanos y gitanas, navarros y navarras". "Sólo espero que sigáis conservando la esencia de lo que sois, que es lo que os ha permitido contribuir a la prosperidad de esta sociedad, tan heterogénea como vuestro pueblo", ha dicho.

Juan José Jiménez, presidente de Gaz Kalo y portavoz de las entidades gitanas de Navarra, ha transmitido su "agradecimiento por el respaldo del Parlamento" y ha puesto de manifiesto su deseo de que "nos sigan abriendo las puertas para, como hoy, poder seguir dando cuenta de nuestra cultura, porque somos gitanos, pero también somos navarros".

Para concluir, Jiménez ha señalado que en 2007 se instituyó el 27 abril como Día de la Comunidad Gitana de Navarra, ya que un 27 de abril del año 1435 entraron por primera vez los gitanos en tierras navarras, como así lo constata un vestigio documental guardado en el Archivo General.

Seguidamente, integrantes de la Asociación Juvenil Chavorrós y Chavorrís han explicado a los asistentes el contenido de la exposición Ríos de Memoria, instalada en el Atrio para la ocasión por la plataforma Khetane. La muestra gira en torno al Día Internacional del Pueblo Gitano.

A continuación, ha tenido lugar un reconocimiento de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona a Javier Echeverría Navarlaz el Chunchunero (1811-1911), el gitano que durante 70 años acompañó a la Comparsa con su txistu y su tamboril y al que Ayuntamiento de Pamplona rindió por ello un homenaje en los Sanfermines de 1908.

El historiador Fernando Hualde ha sido el encargado de glosar la figura de el Chunchunero, "un símbolo de nuestro folklore y de nuestras fiestas". "El tío Javier, gitano de pura raza natural de Ezkirotz (Cendea de Galar) o Lintzoain (Valle de Erro), no está claro, que acompañó a esta Comparsa y a la anterior al menos desde 1848. Lo hizo hasta 1910, cuando, con 99 años, se dio cuenta que sus dedos ya no le seguían. Viendo que no podía poner ritmo y música a los Gigantes lo dejó. El último día de los Sanfermines de 1911 falleció en una sala del hospital de Pamplona", ha comentado.

A modo de colofón, Hualde ha indicado que, "en lo institucional y en lo popular, este homenaje era una asignatura pendiente". "Esperemos que no sea el punto y final, sino el punto de partida de un recuerdo y un agradecimiento que, atendiendo a su talla personal y musical, debería ser permanente", ha añadido.

Los gigantes africanos a los que durante tantos años acompañó el Chunchunero también han querido sumarse al reconocimiento, cosa que han hecho bailando la pieza Don Martín, al compás de la música de Aitor y Reyes.

El homenaje se ha completado con la interpretación de sendas piezas de txistu a cargo de Aitor Urquiza, txistulari de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, y la lectura de una poesía recitada por Víctor Bregaña.

Finalmente, los descendientes de Javier Echeverría Navarlaz el Chunchunero han recogido la medalla que, a modo de galardón, les ha entregado la Asociación Navarra de Txistularis.

La relación de asociaciones y entidades que han acudido a la recepción es la siguiente: Federación Gaz Kalo, Casa Sabicas, Asociación Santa Lucía de Peralta, AGN La Majarí, Lacho Drom, Pastoral Gitana, Fundación Secretariado Gitano, Lantxotegi Elkartea, Cermin, Aspace, Médicos del Mundo, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Etxabakoitz bizirik, Fundación Gizakia Herritar/París 365, Coordinadora de ONGDs e Hípica Arbayún.