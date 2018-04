Un musical sobre Michael Jackson llega a Barcelona para que "la gente no olvide su música"

27/04/2018 - 13:50

Es una renovación del espectáculo 'Forever King of Pop' y cuenta con el aval de la familia Jackson

El espectáculo musical 'Forever, the best show about The King of Pop' ha aterrizado este viernes en el Teatre Coliseum de Barcelona, donde estará en cartelera hasta el próximo 27 de mayo con el objetivo de que "la gente no olvide la historia ni la música del Rey del Pop", así como su manera de entender la música, ha explicado el promotor del espectáculo, Carlos López, este viernes en rueda de prensa.

También ha detallado que el montaje es una renovación de 'Forever King of Pop', espectáculo que estrenaron en 2010 en Madrid y con el que giraron por España y Europa durante tres años, y que ahora han querido actualizar apostando por la escenografía y el audiovisual, e incorporando más canciones de la última etapa del artista norteamericano.

López ha destacado que "el espectáculo cuenta con más de veinte canciones de Jackson, desde clásicos como 'Thriller' y 'We Are the World', hasta bailes y canciones más 'street', que forman parte de su última etapa", a la vez que ha indicado que también se han renovado la mayoría de intérpretes sobre el escenario, que alcanzan la veintena, y que también cuenta con música en directo.

Y ha enfatizado: "Queremos que, sobre todo, las nuevas generaciones sepan qué representó para la música", a la vez que ha reconocido que no quieren copiar al artista norteamericano porque es imposible, ha confesado, y que pretenden hacer un recorrido por sus bailes y canciones, por los mensajes que transmitió, como su obsesión de respeto hacia la naturaleza.

AVAL DE LA FAMILIA JACKSON

El promotor del espectáculo también ha explicado que se trata del único montaje avalado por la familia del artista, que vino a ver 'The King of Pop' en 2010 y se sorprendió por la calidad de la propuesta: "Al padre de Jackson le gustó que no intentáramos copiar a su hijo, sino simplemente explicar su historia", ha añadido.

Y ha explicado que cuando estrenaron 'Forever' en enero en Madrid también contaron con la presencia y el aval del hermano del artista, Jermaine Jackson, que lo calificó como uno de los mejores montajes que se han hecho sobre la trayectoria artística de su hermano.

GRAN ACOGIDA Y ELENCO

López también se ha enorgullecido de la buena acogida que el espectáculo ha tenido en la capital catalana, donde ha explicado que antes del estreno ya ha vendido más de 12.000 entradas, hecho por el que ha tenido que ampliar una semana más su estancia en el teatro barcelonés.

Producido por Summum Music, el montaje cuenta con la dirección escénica de Jesús Sanz y Yolanda Torosio, con el bailarín Álex Blanco en el papel de Jackson, y con los cantantes Rafa Blas y Lola Dorado, y los bailarines Frank Da Costa y Sonia Ebiole, entre otros intérpretes.