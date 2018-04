El Pleno respaldará la petición de bomberos de una ley estatal que les dé seguridad tras el caso de Eloy Palacio

27/04/2018 - 13:55

Los grupos municipales de la Corporación gijonesa han dado este viernes su apoyo a presentar una Declaración Institucional en el Pleno del mes de mayo en apoyo a la reivindicación de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUPB), que piden que se cree una Ley que les dé seguridad jurídica a la hora de trabajar y que haga homogénea la figura de los bomberos en toda España, además de que se les considere agentes de la autoridad.

GIJÓN, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado, en representación de la CUPB, Miguel Uclés, bombero de Vigo, tras la reunión mantenida con los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón. La petición de la CUPB, según Uclés, urge más que nunca tras la sentencia -actualmente recurrida-- por la muerte del bombero Eloy Palacio en el incendio de la calle Uría de Oviedo del 7 de abril de 2016, que achaca su fallecimiento a "su imprudencia temeraria".

Precisamente, el fallecimiento de Palacio ha desencadenado una oleada de apoyo de los bomberos de toda España hacia su familia y una unión entre todos para exigir sus reivindicaciones, que en el caso de Asturias ya han llevado al Parlamento asturiano y hasta la Delegación del Gobierno, y ahora al Ayuntamiento gijonés.

Uclés, asimismo, ha destacado que lo ocurrido con Eloy Palacio ha indignado a los profesionales de sector, quienes no tienen garantías para desempeñar sus funciones, según él. Ha indicado, además, que actualmente se les considera empleados de la administración pública y no tienen la misma equiparación de grupo, sino que dependen de las ordenanzas propias de cada administración. A su juicio, debe haber una uniformidad y una regulación estatal, ya que actualmente esa "indefensión" que sienten genera dudas que a la hora de intervenir que rompen la estructura de trabajo,

Preguntado por la cuestión de los hidrantes, que en el caso del incendio de Uría no funcionaron, ha indicado que esta ley que proponen serviría para regular cuestiones como esa. Ha remarcado, a este respecto, que no ha habido un desarrollo posterior ni se ha mejorado la capacidad de servicio de estos sistemas desde el inicio la Democracia. A esto ha sumado que hoy en día muchos siniestros superan fronteras de administraciones concretas, por lo que es precio trabajar por coordinar los diferentes servicios de bomberos.

SITUACIÓN DE DESAMPARO

Por su parte, un compañero de Eloy Palacio que estaba con él en el momento del incendio de Uría, Juan Carlos Fernández, ha indicado que la gravedad de esta sentencia no es solo cuestión de Eloy y su familia, sino de todos los bomberos de España.

A su modo de ver, sienten una situación de "desamparo" a la hora de realizar su trabajo. Ha recordado, a este respecto, que Palacio, el día de su muerte, estaba de descanso y no tenía obligación de trabajar, pero le llamaron y fue para ayudar "sin dudarlo". En cambio, ha lamentado que la Administración se lo pagó dándole "una patada en el culo". Ha querido agradecer, eso sí, el apoyo de todos los bomberos de España, al tiempo que ha exige la creación de una ley que regule la figura de bombero y les proteja.

Asimismo, ha reconocido que, a nivel personal, cuando le llaman para una intervención, antes no se planteaba si iba a volver o no y ahora sí. No obstante, ha dejado claro que no va a dar un paso a atrás aunque haya un juez que diga que es una imprudencia temeraria, ha apuntado. Dicho esto, ha indicado que si te llaman ahora estando de descanso, "igual hay alguno que se lo piensa".

Unido a ello, ha confesado que la relación con el Ayuntamiento de Oviedo está "un poco tensa" y que, aunque ha confesado que desde el Gobierno local vienen "con muy buenas maneras", no resuelven las deficiencias que arrastran desde hace años.

Entre otras cosas, ha indicado que los hidrantes, dos años después del siniestro en el que murió su compañero, siguen "igual", sin abastecimiento de agua. A esto ha sumado la falta de personal y una plantilla "muy envejecida y muy escasa".

Sobre la inseguridad en el trabajo ha hablado también David Fernández, de Bomberos de Asturias, quien ha confesado que hasta ahora no tenía ninguna duda de actuar, pero ahora, después de la sentencia, esta te genera dudas de qué ocurrirá si pasa algo que no tenían previsto. Una duda que "no es buena", ha remarcado.