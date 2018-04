CSIF reivindica en Cáceres la equiparación salarial de los trabajadores de la Administración General del Estado

27/04/2018 - 14:03

Medio centenar de personas han participado este viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres en una protesta convocada por CSIF para reivindicar la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y la equiparación salarial de los trabajadores de la Administración General del Estado con los de las comunidades autónomas.

CÁCERES, 27 (EUROPA PRESS)

El responsable de CSIF de la Administración General del Estado en la provincia de Cáceres, Adolfo Cordero, ha recordado que en Extremadura hay unos 5.000 trabajadores no transferidos afectados por esta "brecha salarial" que puede llegar, en algunos casos, al 25% del sueldo, según las categorías laborales, lo que se traduce entre 1.600 o 25.000 euros menos al año.

Además, en declaraciones a los medios ha puesto de manifiesto que la mayoría de estos trabajadores de administraciones como Seguridad Social, Justicia, Agencia Tributaria y otros servicios no transferidos, cuentan con edades avanzadas y "no hay relevo generacional", por lo que la situación laboral podría empeorar con las próximas jubilaciones.

"Pedimos una equiparación salarial con las comunidades autónomas porque, a igual trabajo, igual salario, y es una tremenda injusticia que realizando las mimas labores unos cobren menos que otros", ha dicho Cordero, que ha pedido también una reunión de la mesa general de negociación para cerrar los acuerdos estipulados en la última reunión del 9 de marzo.

Esos acuerdos entre los sindicatos y la administración establecen una subida retributiva en 2018, 2019 y 2020 pero también se incluyeron otros acuerdos como la penalización de la incapacidad temporal, el horario laboral de 35 horas semanales y la bolsa de horas para la conciliación laboral y familiar.

"Todo esto no vale de nada si no se reúne la mesa de negociación y llevamos ya cerca de dos meses esperando que se convoque y no tenemos respuesta de la administración", se ha lamentado el responsable sindical.

En ese acuerdo se establecían también unos fondos adicionales del 0,20, 0,25, y 0,30 en tres años y una parte de la masa salarial y CISF pretende que ese dinero se dedique a la carrera profesional, que fue aprobada en abril de 2007, y "no hay nada desarrollado cuando otras administraciones locales y regional ya están cobrando los primeros niveles de esa carrera profesional", ha recordado.

"Es una tremenda injusticia que sigamos siendo los más desfavorecidos en todas estas cosas y es mucho dinero el que estamos dejando de percibir por no atender estas reivindicaciones", ha subrayado Cordero que ha recordado que estas protestas se están "intensificando" porque el Gobierno ya ha equiparado a otros colectivos como la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según CSIF, el Gobierno "está aceptando que hay que equiparar salarios porque no se puede cobrar de manera distinta dependiendo del territorio donde estés prestando tus servicios". "Ellos mismos han abierto el melón y ahora no podemos permanecer impasibles", ha concluido.