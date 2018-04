PP-A urge a Junta el "cese" de tres cargos tras "reconocer" Educación la "falsificación" de un documento

27/04/2018 - 14:00

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha reclamado este viernes al Gobierno andaluz el "cese inmediato" de tres cargos públicos de la Junta después de que la consejera de Educación, Sonia Gaya, "reconociera" ante el Pleno del Parlamento el pasado miércoles la existencia de "un documento falsificado".

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En concreto, la titular andaluza de Educación informó en el Pleno de que la información reservada abierta por su Consejería para aclarar si se habría remitido algún documento falso tras el requerimiento, de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla el 6 de abril de 2017, sobre el nombramiento de un puesto docente en el Polígono Sur de Sevilla ha concluido la existencia de unos informes "con signos de dudosa veracidad".

Así lo indicó Gaya en una comparecencia solicitada a petición propia y del PSOE-A, PP-A, Podemos y Ciudadanos (Cs) en el Pleno para informar sobre la apertura, el 11 de abril de 2018, de una información reservada para verificar la autenticidad e integridad de los documentos, datos y otras informaciones enviadas a la Fiscalía por el referido requerimiento.

En una rueda de prensa en la sede del PP-A, Mestre ha expresado la "sorpresa" de su partido por el hecho de que, "48 horas después del reconocimiento" de la consejera, "no ha habido ningún efecto o consecuencia" y "todos" los cargos a los que supuestamente afectaría el presunto falseamiento de un documento "siguen en sus puestos".

Mestre ha aseverado que el "reconocimiento de la falsificación de un documento entregado a la Fiscalía" es, para el PP-A, algo "lo suficientemente importante y grave" como para que "la presidenta de la Junta", Susana Díaz, "y la consejera" de Educación "hubieran dado explicaciones y tomado medidas".

En esa línea, ha acusado a Díaz de no haber actuado "diligentemente", y ha sentenciado que "la máxima responsable de Educación no puede reconocer que se ha falsificado un documento y que esto no tenga consecuencias".

Así, el PP-A exige "el cese de la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, del exdelegado territorial de Educación en Sevilla" --que "actualmente es el gerente de la Agencia IDEA en Sevilla", según ha apuntado Mestre-- y de la actual delegada de Educación en la provincia, cargos estos tres que "siguen con sus responsabilidades", según ha criticado la vicesecretaria 'popular'.

Mestre se ha preguntado "hasta qué punto se ha degradado el Gobierno andaluz y se han instalado las malas artes, la connivencia y la corrupción en su seno para que, reconociéndose la falsificación de un documento, todo siga igual".

Frente a ello, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A ha advertido de que su partido "no lo va a admitir", y va a "llevar este asunto hasta las últimas consecuencias", porque, según ha abundado, "una administración pública que falsea un documento no tiene legitimidad para exigir al ciudadano" cuestiones como el pago puntual de impuestos.

La representante del PP-A ha incidido en que Susana Díaz "no puede mirar para otro lado, porque todo ha sucedido durante su mandato", de forma que "no tiene escapatoria ante este reconocimiento y tiene que actuar, exigir responsabilidades y cesar de manera inmediata a estos responsables políticos".

Mestre también ha apuntado que "esto que se está investigando --contratos por la puerta de atrás-- se viene produciendo en el Gobierno andaluz desde hace ya mucho tiempo", hasta el punto de que "es el Gobierno andaluz quien ha montado esa forma de contratación y ha provocado esa situación", según ha indicado.

LLAMAMIENTO A CS

De igual modo, la representante del PP-A ha llamado la atención acerca de que Cs "no ha abierto la boca al respecto", y por eso ha preguntado "qué opina" el partido naranja de que "el Gobierno al que apoya reconoce que se han falsificado documentos", y ha cuestionado si Ciudadanos "no va a exigir nada" a la presidenta de la Junta.

La dirigente del PP-A ha animado a Cs a "exigir e incomodar" a Susana Díaz, que "es lo que Ciudadanos ha sido incapaz de hacer en los últimos días", y ha aseverado que al partido naranja "le toca mover ficha en este asunto".