El informe del PSPV sobre su financiación no ve irregularidades ni responsabilidades personales

27/04/2018 - 14:05

Concluye que se abonaron a Crespo Gomar los servicios y solo observa dos donaciones por empresas de Benidorm "de manera incorrecta"

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El informe emitido por el PSPV sobre su financiación no ve irregularidades ni "responsabilidades personales" ni en la contabilidad de las elecciones autonómicas 2007 ni en la contabilidad de la formación correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

De este modo, concluye que este partido "ha abonado" a la empresa de comunicación Crespo Gomar, que aparece en la investigación judicial en curso sobre una presunta financiación irregular del PSPV en la campaña electoral de 2007, "los servicios prestados". Igualmente, sostiene que no se han detectado "pagos a terceros referidos a la campaña autonómica 2007".

Como anomalía, este análisis solo observa en Benidorm (Alicante) dos donaciones hechas por empresas locales --Hospimar 2000 S.L. y Quick Meals-- "a través de un sistema de donación de manera incorrecta". No obstante, el informe destaca que "se ha verificado que dichas empresas no han recibido trato de favor alguno por parte de la administración".

Así lo han explicado este viernes el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, y la diputada socialista y miembro de la comisión que ha elaborado este documento interno, Ana Barceló, en la rueda de prensa que han ofrecido para darlo a conocer tras haber sido tratado en la reunión del Secretariado de la Comisión Ejecutiva Nacional de la formación celebrada esta jornada.

"Estamos convencidos de que no hay dentro de la organización nadie que haya tomado una decisión que sea delictiva antes y que haya prescrito ahora", ha expuesto Mata, que ha señalado que "no hay nadie que concretamente haya articulado una trama" y que "no hay responsabilidades personales". "No podemos satanizar a una persona o a dos o a tres porque no ha habido ningún comportamiento irregular detectado para organizar no se sabe qué", ha insistido.

