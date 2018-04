Monago defiende reflexionar "seriamente" y "con serenidad" sobre las penas en España sin "legislar en caliente"

27/04/2018 - 14:10

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha defendido reflexionar "seriamente" y "con serenidad" sobre las penas contempladas en el Código Penal español, aunque con el planteamiento también de que "no es bueno nunca legislar en caliente".

MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

Al hilo de la sentencia sobre el caso de 'La Manada', sobre el que ha apuntado que los jueces "son humanos" y "también se pueden equivocar", motivo por el cual "cabe siempre el recurso", ha considerado que "hay que reflexionar seriamente sobre las penas" en España pero "con mucho sosiego" y sin "legislar en caliente", porque si esto último no se hiciera entonces "todas las penas" en el Código Penal "serían a 30 años".

En este sentido, ha invitado a reflexionar por ejemplo sobre que para el caso de 'La Manada' se pidan penas de nueve años de prisión y, mientras, "la pena por la muerte de cinco niños" en el accidente en Monterrubio de la Serena de hace unos años "es mucho menor que esto (la condena a 'La Manada')".

También ha continuado su planteamiento de invitar a la reflexión con que en el caso del atropello con resultado de muerte de un ciclista hace unos días en Extremadura "el conductor (estaba) bajo los efectos de sustancias estupefacientes" y "estuvo un mes sin retirársele el carnet y conduciendo", ha dicho a preguntas de los medios durante una visita este viernes a Zafra (Badajoz).

PRESIÓN

Sobre la sentencia relacionada con "La Manada", ha reiterado asimismo que él "no" es juez y que "debe ser muy difícil con la presión mediática que ha habido dictar una sentencia que al final haga justicia, que es de lo que se trata y se espera de la administración de justicia".

"Han sido tres magistrados los que han valorado todas las pruebas, los testimonios. Yo no he visto esas pruebas, no he podido escuchar de primera mano los testimonios... por lo tanto, yo respeto las decisiones judiciales, me gusten o no me gusten", ha dicho Monago, quien ha considerado que "cualquier demócrata tiene que actuar de esta manera".

Tras apuntar que su opinión "vale lo mismo que la de cualquier ciudadano" y "no es más cualificada que la que puede tener cualquier ciudadano", ha señalado que cree que "aquí no ha terminado el tema" y que "si se entiende que no se ha administrado bien la justicia cabe la acción del recurso, cabe la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, cabe la casación ante el Tribunal Supremo".

"Yo formo parte de uno de los poderes del estado, el legislativo, y al igual que a mí me molestaría que los jueces enjuiciaran políticamente una actividad política que estamos haciendo, yo entiendo que el poder judicial se merece el respeto de quienes formamos parte del poder legislativo", ha señalado.

En todo caso, ha defendido que "hay que tener mucho cuidado sobre todo en que la justicia tiene que actuar con total y absoluta imparcialidad, no puede estar sometida a ningún tipo de presión en un sentido o en otro". "Eso es uno de los tesoros que tenemos que preservar en estos momentos", ha dicho Monago, quien ha añadido que "desde luego los jueces también se pueden equivocar" porque "son humanos, no son fruto de los dioses, son personas y también se pueden equivocar y por eso cabe siempre el recurso".

CÓDIGO PENAL

Por otra parte, sobre una modificación de la legislación, Monago ha dicho que "esa será otra cuestión" porque "los delitos están tipificados las penas en el Código Penal".

"Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos puede parecer que pecan por exceso o por defecto, esa ha sido una controversia que siempre se produce cuando hay un caso que tiene relevancia mediática, sea el homicidio o el asesinato de un niño o sea una violación o sean abusos, pero ese será otro debate que no hay que tenerlo en la sala de juicio", ha aseverado el 'popular'.

"Ese es un debate (una modificación del Código Penal) que hay que tenerlo en las Cortes, porque en definitiva los jueces lo que hacen es aplicar las normas, los códigos, las leyes, y las leyes no las hacen los jueces, las hacen en este caso el poder legislativo, se generan en Las Cortes", ha indicado.

EXGERENTE DE LA ORQUESTA DE EXTREMADURA

Por otra parte, sobre el acuerdo de conformidad alcanzado con el exgerente de la Orquesta de Extremadura (OEx) Pedro Salguero relacionado con su gestión al frente de dicha institución, Monago ha recordado que éste es "socialista y amigo", y ha defendido "saber en qué ha consistido el acuerdo" alcanzado con éste porque "lo que son hechos probados es que este señor se llevó el dinero, 111.000 euros más los correspondientes intereses".

Tras recordar que el PP denunció la situación de "descontrol" que "había" en la Orquesta de Extremadura y que "la abocaba prácticamente al cierre", ha lamentado que "nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando" cuando "se vaciaba la cuenta de la Orquesta de Extremadura especialmente en 2011, antes de cambiar el gobierno de la comunidad autónoma".

Ha recordado también que "quedan pendiente" la resolución del procedimiento judicial por gestión en el Festival de Teatro de Mérida durante la gerencia de Pedro Salguero, y sobre la cual ha recordado que cuando el PP accedió al gobierno regional y pidió la contabilidad le facilitaron "medio folio y sin firmar". "Era un desastre sin paliativos. El señor Fernández Vara no se daba cuenta de lo que pasaba en estos órganos", ha dicho.

En este sentido, ha reiterado --tal y como había anunciado esta mañana la portavoz parlamentaria de su partido, Cristina Teniente-- que el PP ha pedido la comparecencia de la consejera de Cultura, Leire Iglesias, en la Asamblea para explicar el "acuerdo" con Salguero

"A mí me da la impresión, y es una opinión, de que aquí se ha bajado las manos por parte de la asesoría jurídica de la Junta de Extremadura, no porque quieran los asesores jurídicos, será porque la instrucción política se le ha dado en este procedimiento judicial", ha dicho. "Y como eso es una impresión que yo no tengo contrastada, sí queremos la comparecencia para que se nos aporte todos los datos en relación a esta cuestión", ha concluido

PGE

Por otra parte, a las "puertas de la aprobación" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), José Antonio Monago ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con Extremadura, con un "incremento del 23 por ciento en los PGE para Extremadura y 423 millones de euros que son duda son una buena noticia para la comunidad autónoma".

Así, ha resaltado que el proyecto de PGE "ha conseguido pasar el primer escalón de los trámites que todavía tiene que seguir sobrellevando", después del "primer bloqueo inicial que había por los del 'no es no', el PSOE, ERC, Bildu, PdCAt, Podemos... que son los que decían no a los 423 millones de euros a la comunidad" extremeña, y ha dicho que espera que se puedan aprobar estas cuentas.

"Sería una mala noticia que no se aprobaran los PGE porque eso supondría que no hay ese 23 de incremento para Extremadura, esos 423 millones de euros para la comunidad autónoma", ha incidido el 'popular'.

"Es muy importante para Extremadura y para el impulso y su desarrollo que se aprueben los presupuestos", ha espetado Monago, máxime cuando Extremadura es "una vez más" líder en "términos absolutos" en paro en España, así como "medalla de oro" en paro femenino y juvenil.

Así, tras subrayar que "es un desastre" la gestión del empleo en Extremadura "sin paliativos" de Vara durante esta legislatura, ha defendido que los sindicatos "no pueden estar satisfechos con el Gobierno regional" cuando "tienen motivos más que suficientes para decirle algo al señor Fernández Vara".

"Pero los sindicatos CCOO y UGT ya sabemos a qué se dedican: cuando las cifras eran malas de paro con un gobierno del PP había que protestarles el 1 de mayo, cuando son con un gobierno de Fernández Vara, es decir, de sus socios y amigos, las protestas tienen que buscarse y tienen que ser originales", ha concluido.