El ciclo sobre cómic de La Térmica recibirá al dibujante Pepe Larraz, que trabaja para Marvel

27/04/2018 - 14:07

El ciclo sobre cómic del centro de cultural contemporánea La Térmica, dependiente de la Diputación de Málaga, recibirá el próximo 3 de mayo al dibujante Pepe Larraz, que trabaja actualmente para Marvel y que dialogará con Borja Crespo sobre su carrera profesional.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Así, a partir de las 20.00 horas en La Térmica, con entrada libre hasta completar aforo, Larraz abordará su carrera y comentará igualmente el saltó a Estados Unidos que dio en el año 2010 para comenzar a dibujar para Marvel un número de 'New Avengers: Luke Cage'.

Tras esa primera toma de contacto con el mercado americano, ha ido desarrollando su carrera como dibujante de comics para Marvel en otras colecciones como Spidergirl, Thor o Wolverine and the X-Men llegando incluso a dibujar a todo un caballero Jedi en Kanan, The Last Padawan. Actualmente dibuja a los héroes más poderosos de la tierra en Uncanny Avengers.

Nacido en Madrid en 1981, Pepe Larraz comienza su trayectoria en fanzines siendo su origen como dibujante de cómics profesional la obra 'Cristi y sus movidas' (2005). Ha sido colaborador de revistas destacadas nacionales como Diez Dedos, Dos veces Breve, Arruequen, Gato Negro, Lunatico, Lovexpress, etcétera.

La intención de estos encuentros en La Térmica es fomentar la lectura y generar un debate en torno al propio medio y los temas abordados por los artistas protagonistas en base a su experiencia profesional. Por el ciclo han pasado invitados como Paco Roca, Moderna de Pueblo, Loulogio, Paula Bonet o Daría Adanti, entre muchos otros.