Rodríguez afirma que Podemos no permitirá que gobierne PP "ni por acción ni por omisión" y no descarta apoyar al PSOE-A

27/04/2018 - 14:13

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha aseverado este viernes que el partido que capitanea no permitirá, "ni por acción ni por omisión", que gobierne el PP si las cuentas electorales así lo permiten, mientras que no ha descartado que, llegado el caso, pueda apoyar al PSOE-A, aunque no entrará a cogobernar con los socialistas en minoría.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, donde ha recordado que estos posicionamientos se desprenden del documento que aprobó Podemos Andalucía para establecer las bases de su política de alianzas.

De este modo, si bien el objetivo primero del partido morado es conseguir gobernar para cambiar la realidad y demostrar que las cosas "se pueden hacer de otra manera", ha explicado que si hay que llegar a alianzas electorales, "jamás, por acción o omisión, permitiremos que con el voto de Podemos gobierne el PP"; mientras que tampoco cogobernarán con el PSOE en minoría porque "la experiencia de los últimos años con esos pactos, del PSOE-A con el PA o con IULV-CA, no ha sido satisfactoria".

De este modo, y preguntada por la posibilidad de que, aunque no formen un gobierno conjunto, Podemos Andalucía pueda prestar su apoyo al PSOE-A, Teresa Rodríguez ha insistido en que "en ningún caso, ni por acción ni por omisión, va a gobernar el PP por Podemos".

Entretanto, la política gaditana ha señalado que le gustaría que su relación con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "fuera más fluida" porque desde que comenzó la legislatura y el PSOE-A pactó con Ciudadanos su investidura, "la relación ha sido muy escasa". Ha incidido en que el trato parlamentario "no han sido el mejor en esta legislatura", si bien ha dicho que Podemos continúa con la puerta abierta a los socialistas para conseguir victorias para los andaluces, como han hecho sacando adelante normas como la de Memoria Histórica, la de Lgtbi o el decreto de las 35 horas.

Siendo la financiación autonómica otro de los acuerdos donde ha habido encuentro entre el PSOE-A y Podemos, Rodríguez, tras reprochar a los socialistas que permitieran la investidura de Rajoy, ha advertido de que "no parece fácil" que el sistema pueda reformarse en la presente legislatura. "La situación del Gobierno del PP es muy débil, los apoyos que tiene son exiguos, y eso va perjudicar la revisión del modelo de financiación que viene con retraso", ha agregado.

CONFLUENCIA CON IULV-CA

En otro orden de cosas, y al hilo de las negociaciones que está mantenido su partido con IULV-CA para concurrir juntos a las próximas elecciones, Teresa Rodríguez ha explicado que ahora están afanados en "sacar adelante un proyecto que vaya más allá de las dos fuerzas, que seamos capaces de generar un nuevo espacio político andaluz que incorpore a gente que no se identifica ni con Podemos ni con IU pero que quiere incorporarse a un espacio de encuentro".

En cuanto al nombre de dicho proyecto político, la líder del partido morado ha dicho que "es precipitado" abordar este extremo porque "primero va el proceso, el programa, la lista y, después, el nombre". No obstante, se ha mostrado partidaria de que con el mismo "tantos votantes de IU como de Podemos identifiquen que esa es su fuerza y que quienes no forman parte de estos partidos también se sientan protagonistas de ese nuevo espacio".

Sobre el candidato que lidere la lista de esa confluencia para disputar la Presidencia de la Junta, Rodríguez ha dicho que se designará "a quien consideremos que tiene más capacidad de ganar unas elecciones a Susana Díaz", y será una decisión "que tomaremos entre todos, como siempre hacemos en Podemos y en IULV-CA".

De otro lado, y tras el desencuentro que protagonizaron hace unas semanas Errejón y Bescansa con Pablo Iglesias, la dirigente andaluza ha dicho que la diferencia de opiniones dentro del partido es "saludable" y demuestra la democracia interna del partido. No obstante, ha considerado que "hay que evitar ese tipo de cosas" aunque, ha agregado, "no pasa nada, no se acaba Podemos" por cosas así: "Seguimos con la misma fuerza".