Madrid. ahora madrid y el psoe culpan al contrato original de bicimad y el pp y cs dicen que ése no es el objeto de la comisión

27/04/2018 - 14:09

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Ahora Madrid y el Grupo Socialista culparon este viernes al contrato por el que el anterior Gobierno municipal de Ana Botella adjudicó la gestión del servicio a Bonopark de sus males posteriores, mientras que el PP y Ciudadanos replicaron que el objeto de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Madrid es la municipalización del servicio en 2016 y no su origen en 2013.

En declaraciones al término de la primera sesión de la comisión de investigación, la portavoz de Ahora Madrid en la misma, Esther Gómez, coligió que "ha quedado patente" que Bicimad fue "otro de los fracasos de los contratos integrales" del Gobierno de Ana Botella, puesto que "se licitó por un importe económico muy por debajo" del precio real, en "un contrato 'low cost' para sacar de saldo un servicio que dio cantidad de problemas desde su puesta en servicio".

La portavoz del PSOE, Mercedes González, corroboró que el anterior Gobierno municipal realizó un contrato integral 'totum revolutum' mezclando Bicimad, el Servicio de Estacionamiento Regulado y el vallado con la excusa de mejorar la eficacia económica, algo que a su modo de ver ha quedado desacreditado. Según lamentó, Bonopark no tenía "ninguna solvencia técnica, económica ni profesional", y ganó el concurso con una rebaja del 25% sobre un precio "ya muy ajustado", y "al final el sistema ha reventado años después, cuando desgraciadamente ya hay otra Corporación".

Por el contrario, el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida, denunció que en la sesión de hoy, y "frente a lo que se acordó" en el Pleno, se han estudiado los antecedentes de Bicimad, lo que tachó de "cortina de humo", pues a su modo ver "lo que interesa a los madrileños" es el precio de 10,5 millones que pagó el Ayuntamiento a Bonopark para municipalizar el servicio, si hubo una valoración previa y si la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, dejó caducar un expediente para soslayar que cuestionaba esa operación. Aun así, quiso subrayar que en la investigación de los orígenes "se ha negado que se produjera algún tipo de irregularidades".

Por último, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación, Sergio Brabezo, criticó que el PSOE y Ahora Madrid estén "poniendo el foco en todos los antecedentes", cuando "ése no es el objeto de la comisión, sino qué ha pasado con la cesión del contrato por 10,5 milones". No obstante, avisó de que, cuando se le permita abordar temas posteriores, preguntará por qué, si la Ley de Contratación Pública no permitió a la Empresa Municipal de Transportes optar a la gestión directa de Bicimad en 2013, sí ha podido asumirla tras la cesión del contrato por Bonopark.

