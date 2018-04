'En Tierra' deja su eco en el Rialto de València con una obra política que contrapone guerra y maternidad

27/04/2018 - 14:15

La obra de gran éxito internacional 'En Tierra' (Grounded), que ha sido representada en medio mundo --desde Etiopía a Broadway, con Anne Hathaway-- causará desde este viernes en el Teatro Rialto de València un "eco" que "no dejará indiferentes" a los espectadores.

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

Esta obra de "teatro político desde la vivencia" muestra al público cómo se ha acostumbrado a la guerra moderna, protagonizada por drones, y cómo una piloto de estas nuevas armas vive la maternidad cuando vuelve a casa tras cumplir con su jornada de trabajo.

Así lo han manifestado este viernes en declaraciones a Europa Press los directores de esta versión de 'En Tierra', Sigfrid Monleón y Isabelle Stoffel, que también protagoniza la obra y que recientemente ha sido nominada a los Premios Mihura. Este thriller, que fue estrenado en el festival de Edimburgo en 2013, llega ahora al Rialto de València, desde este jueves y hasta el próximo 6 de mayo, con dos funciones matinales los días 2 y 3 de mayo.

En la obra, un embarazo imprevisto termina con la carrera en el aire de la piloto de caza que protagoniza 'En Tierra'. Ahora vuela drones teledirigidos: de día vigila a terroristas a 8.000 kilómetros de distancia y "mata a golpe de botón" y de noche vuelve a casa a cenar con su marido y a jugar con su hija. Sin embargo, cada día le resulta más difícil distinguir entre su vida cotidiana y el trabajo, entre el desierto de Nevada y el de Afganistán.

Ganadora del Smith Prize de teatro político, está concebida como un "poema épico contemporáneo", que aborda desde una perspectiva de género las implicaciones "destructivas, morales y éticas" de la moderna guerra de drones y su papel como "instrumento de poder en la sociedad de la vigilancia".

Stoffel ha asegurado que esta obra "no va a dejar indiferente" a los espectadores, ya que "causa un eco", porque "refleja las actuales guerras, la guerra de los drones, que dura ya 17 años, la guerra más larga de EE.UU." y cómo "nos hemos acostumbrado a vivir con ella, día a día".

"Temas supuestamente opuestos, como la guerra y la maternidad, los conecta de una forma muy inteligente", ha indicado la intérprete, que ha destacado que se trata de un texto escrito "entre el rap y la poesía". "Es como una metralleta", ha agregado.

En este sentido, Monleón ha explicado que 'En Tierra' "le descubre al espectador una realidad que por muy próxima que la tengamos es muy desconocida" y lo hace en forma de thriller: "Se siente incluso un peligro psíquico".

"La obra pone de relieve las consecuencias destructivas, morales y éticas de la guerra de drones en el contexto de una sociedad que se llama la sociedad de la vigilancia, donde tenemos un gran ojo 'orwelliano' que pensamos que nos da seguridad, pero que en realidad nos hace sentir una represión y una merma de nuestros espacios de libertad", ha enfatizado el director.

El personaje en el que se centra esta historia "no es feminista ni antimilitarista en absoluto" aunque, ha matizado la responsable de la versión española que ahora llega a València, "el fondo sí es pacifista y hay un enfoque de género, pero el personaje no es feminista, no es un personaje políticamente correcto". "Es teatro político, es un tema político pero contado desde la vivencia", ha explicado.

COMO ULISES EN LA ODISEA

Por su parte, el director teatral ha apuntado que este espectáculo "revisita temas de siempre, que podemos encontrar en La Odisea": "Ella puede ser como Ulises, pero es un personaje femenino en una guerra de hoy". "Pero Ulises se marcha a la guerra y al tiempo vuelve, un operador de dron hace la guerra todos los días y luego vuelve a casa a cenar con su marido y a jugar con su hija antes de acostarla, y eso es un cambio de paradigma".

'En tierra' tiene que ver con la "deshumanización", con "una guerra que se ha hecho tan limpia que ya no nos duele", según ha argumentado Stoffel, por lo que ha considerado necesario "darle visibilidad", dado que "dura ya tanto tiempo que nos hemos acostumbrado".

En esta línea, la actriz y codirectora ha lanzado una reflexión que puede plantear en el espectador esta obra: "Luego nos extrañamos si un camión entra en un mercado de Navidad, nos parece horrible y es horrible, pero olvidamos que diariamente está muriendo mucha gente".