Del Río: "Los Presupuestos del Estado para 2018 son buenos para La Rioja y el PP trabaja para que sean aún mejores"

27/04/2018 - 14:24

El diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Emilio del Río, ha subrayado que "los Presupuestos del Estado para 2018 elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy son buenos para La Rioja y el Partido Popular, que no se conforma, trabaja para sean aún mejores".

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

Ante las declaraciones realizadas este viernes por el diputado nacional del PSOE, César Luena, Emilio del Río exige a los dirigentes socialistas de La Rioja "un poco más de rigor y de responsabilidad, más allá de la búsqueda del titular fácil y de corto recorrido de todos los años. Los riojanos se merecen un PSOE que vele por el interés general y no esté instalado en el no por el no y en tactismo político".

"Las enmiendas que ha anunciado hoy el PSOE no tienen recorrido, porque no cuentan con el respaldo parlamentario suficiente y son las mismas que acostumbra a presentar ejercicio tras ejercicio, olvidando que durante dos legislaturas gobernó España condenando al olvido a esta comunidad", ha resaltado.

En este sentido, ha puesto en valor la diferencia entre "la palabra y el compromiso del Gobierno de Rajoy con esta comunidad y el de gobiernos anteriores, entre el grado de ejecución de los Presupuestos del Estado elaborados por un Gobierno socialista y por otro del Partido Popular. En los 7 años de Gobierno Central del PSOE apenas se ejecutó el 40% de las inversiones previstas en La Rioja. En cambio, el Gobierno del Partido Popular ha ejecutado, por ejemplo, el 95,8% de las partidas destinadas a carreteras en nuestra comunidad entre 2012 y 2017".

Emilio del Río ha invitado a los dirigentes socialistas a explicar a los riojanos, con detalle, las razones por las se oponen los Presupuestos del Estado más sociales de la historia que, por ejemplo, "recogen un incremento del 3% para las pensiones más bajas y de un 1,6% con carácter general, lo que supone de media 14 euros más al mes para los casi 69.000 pensionistas riojanos.

Una medida, fruto de la capacidad del Partido Popular para alcanzar acuerdos con otras formaciones, que se suma a las nuevas rebajas fiscales, incremento en la partidas destinadas a becas y ayudas al estudio, el aumento del sueldo a funcionarios públicos, medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar, entre otras.

En cuanto a las inversiones en materia de infraestructuras recogidas en los Presupuestos, ha subrayado que "responden a las principales demandas de La Rioja, gracias al aumento de casi un 13% de las inversiones del Grupo Fomento, que superan los 50 millones de euros en 2018 en nuestra comunidad". A este respecto, ha destacado que la inversión en carreteras se incrementa un 7,7% en estas Cuentas del Estado haciendo de La Rioja "la cuarta comunidad en cuanto a inversión real en carreteras por habitante".