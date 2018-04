Moción de IU al pleno para declarar "non gratos" a los condenados de La Manada y rechazar la sentencia

27/04/2018 - 14:30

La federación de izquierdas tacha de "ridícula y escandalosa" la sentencia de la Audiencia de Navarra

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Tras la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco sevillanos miembros del grupo de WhatsApp 'La Manada' por un delito de abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular, el Grupo de IU en el Ayuntamiento hispalense ha promovido una moción urgente al pleno ordinario que se celebra este viernes, en demanda de que los cinco condenados sean declarados como personas "non gratas" y la institución rechace la sentencia a cuenta de su "ridícula" resolución.

Así lo ha avanzado el coordinador local de IU, Ismael Sánchez, quien ha precisado que la formación de izquierdas pide un gesto de "condena y repudio ante una sentencia escandalosa, que supone otro lamentable y peligroso ejemplo de justicia patriarcal en nuestro país, al absolverse a estos cinco hombres del delito de agresión sexual", pues la Audiencia de Navarra les ha condenado por un delito de abuso sexual, al no ver probado el empleo de "una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes o empujones" para "doblegar a la víctima", sin apreciar tampoco "que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo", según figura en la sentencia, recogida por Europa Press.

En ese sentido, la sentencia considera que los condenados actuaron "aprovechando la superioridad así generada, para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación". "Las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada", resuelve la sentencia.

Al respecto, IU considera que el Ayuntamiento de Sevilla "no puede permanecer al margen de este hecho tan grave y que debe posicionarse ante un fallo judicial que sienta un peligroso precedente, al lanzar a la sociedad el mensaje de que si no hay violencia no existe violación". "Esto es una barbaridad", ha enfatizado. "Entendemos que no es labor del Ayuntamiento interferir en las competencias del Poder Judicial, pero sí tiene la obligación de reaccionar y fijar posiciones ante acontecimientos de trascendencia en la ciudad", ha aseverado el coordinador local de IU.

Asimismo, ha advertido que la sentencia a La Manada entra "en clara contradicción" con las mociones y declaraciones políticas aprobadas en el Consistorio y "dinamita todo el trabajo" realizado por el Consejo de la Mujer, el Área de Igualdad y el propio Ayuntamiento en contra de las violencias machistas.

Por eso, en la moción urgente elevada por IU al pleno de este viernes, se propone mostrar el "rechazo frontal" de la Corporación a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, así como manifestar el apoyo a la víctima, familiares y amistades y declarar personas "non gratas" a los cinco miembros de La Manada (Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, José Ángel Prenda Martínez, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido), "por los hechos realizados y descritos en la propia sentencia".

Por último, en la moción de Izquierda Unida se propone también que el Ayuntamiento apoye las movilizaciones convocadas en la ciudad de Sevilla en relación al asunto, como "muestra de sororidad colectiva para exigir el fin de las violencias machistas".