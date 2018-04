Cerca de 500 soldados y civiles participan en la recreación histórica de Los Sitios

27/04/2018 - 14:40

Un total de 450 soldados y civiles, ataviados de época, entre los que figuran unos 300 hombres y 100 mujeres, integrantes de 30 asociaciones de recreadores, la mayoría españoles y portugueses franceses, alemanes, un argentino, ingleses y rusos escenificarán los Sitios de Zaragoza.

Todos ellos y durante este fin de semana, 28 y 29 de abril, recrearán este episodio bélico de la ciudad que se representará por varios escenarios de fácil acceso al público.

El campamento se ha instalado a lo largo de este viernes, en el parque del Tío Jorge, en la margen izquierda de Zaragoza, donde se recrea la vida ordinaria de la época y los ciudadano podrán comprobar como era el día a día de sus habitantes, ha explicado el coordinador de la IV Recreación histórica de los Sitios de Zaragoza, Luis Sorando, en declaraciones a Europa Press.

"Muchos de los recreadores no han estado nunca y este año los polacos no vienen y en su lugar acuden los portugueses porque hubo una división entera de casi 2.000 portugueses atacando la ciudad obligados por Napoleón. El emperador los llevó a Francia y cuando volvían, estando en Pamplona mando combatir a todas las fuerzas dispersas y como los portugueses no tenían nada en contra se pasaron al bando de los españoles", ha narrado Luis Sorando.

Era la legión portuguesa y el Batallón de Cazadores portugueses, formado por unos 70 u 80 hombres defendieron La Aljafería, que era la única fortaleza de la ciudad, ahí se custodiaba el arsenal y el polvorín, además de cárcel de la Inquisición ya medio disuelta, que finalmente abolió Pepe Botella.

Hace 200 años los franceses atacaron la ciudad ese flanco pero ante la caída de proyectiles desde La Aljafería y El Portillo cambiaron de táctica y atacaron por el actual paseo de María Agustín al no haber fortaleza que defender.

Precisamente, La Aljafería será escenario este fin de semana de uno de los actos más vistosos que rememoran este episodio de la historia contemporánea de Zaragoza.

VIDA EN EL CAMPAMENTO

Este viernes tras terminar de instalar el campamento en el parque del Tío Jorge sus habitantes pasarán la noche y dormirán sobre un suelo de paja y con velas recreando el ambiente de la época.

Se inaugurará este sábado, 28 de abril, a las 10.00 horas, para que los ciudadanos vean como se hacía la vida en un campamento y se verá al médico curar heridos, a las cantineras sirviendo, y los artesanos en sus oficios. También habrá baile de la época y se ofrecerán explicaciones de la indumentaria.

A las 12.00 horas se recrea el momento en el que los civiles se van con Palafox a La Alfranca y se habilitará una calesa con caballos, que cruzará por el puente de Piedra y luego desfilarán por el parque del Tío Jorge hasta el Palacio Arzobispal -- que fue cuartel general-- y por aclamación se nombra a José Palafox capitán general y desde el balcón del Arzobispado pronunciará un discurso, que se ha abreviado sobre el texto original.

En esta escena se podrá reconocer al religioso Basilio Boggiero Spotorno que participó en los dos sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia, también al Tío Jorge. Toda la muchedumbre partirá en desfile por la calle Don Jaime I, Coso y calle Alfonso. Se escucharán los himnos de Francia, España y Portugal y tras disparara varias salvar a las 13.30 concluirá la recreación matinal.

CIEN KILOS DE PÓLVORA

Por la tarde, el campamento estará abierto y a las 19.00 tendrá lugar la batalla en la que los franceses avanzarán por la calle San Miguel y los españoles por el Coso para ir al encuentro. Los franceses irán empujando a los defensores por calle Alfonso hasta plaza del Pilar donde acabará la recreación.

Al día siguiente, el domingo, 29 de abril, a las 11.00 horas, la lucha se traslada a La Aljafería con el segundo sitio y se recrea la batalla en el foso y el encierro en el castillo-palacio.

"Es muy vistoso y espectacular", ha asegurado Luis Sorando al aportar el dato de que se quemarán cien kilos de pólvora en dos días y en cada disparo se queman unos 15 gramos.

Tras unas conversaciones se abre la puerta y sale Palafox herido con los franceses presentado armas en reconocimiento al valor y también se portan las banderas y tambores que recuerdan la capitulación de la ciudad.