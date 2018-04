La ACM pide a los ayuntamientos catalanes informes para "demostrar" lo que pasó el 1-O

27/04/2018 - 14:43

Los pondrán a disposición "de la ciudadanía, los jueces y las partes" en sus webs

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, ha instado este viernes a los municipios catalanes a elaborar informes sobre lo que sucedió durante el 1-O para "demostrar" lo que pasó.

Lo ha dicho en una rueda de prensa antes de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la ACM para debatir abrir un procedimiento con el objetivo de explicar qué pasó ese día.

Saldoni ha sostenido que cada municipio debe decidir cómo realizar los informes, pero que se trata de recoger pruebas y testimonios "demostrables", con la voluntad de que después sean validados en los consistorios para conseguir un documento de consenso del municipio sobre lo que ocurrió.

"Tienen que estar validados con la voluntad de veracidad y rigor demostrable. No estamos trabajando con un informe de opiniones o sensaciones. Lo que se ponga tiene que ser demostrable", ha dicho.

Ha recordado que con todos ellos, desde la ACM realizarán un informe global que pondrán a disposición de "la ciudadanía, de los jueces y de las partes".

Preguntado por si se remitirán a los juzgados, ha explicado que la voluntad es subir esos documentos a las webs de transparencia tanto de los consistorios como de la propia ACM.

Saldoni reprocha que las instrucciones que se han llevado a cabo sobre el 1-O a través de la que se ha dictado prisión provisional para dirigentes independentistas y que ha provocado "el exilio" de otros se remiten exclusivamente a informes policiales realizados por la Guardia Civil y por la Policía Nacional.

"No se nos ha pedido en ningún momento cuál es nuestra opinión; ni a la gente ni a los cuerpos municipales que estuvieron presentes", ha recordado, por lo que ahora quiere recabar toda esa información para tener otro punto de vista.

Ha explicado que la ACM no quieren entrar a decirles a los ayuntamientos cómo elaborar esos informes, pero sí ha planteado posibilidades como recoger los informes elaborados por las policías locales, de los Centros de Atención Primaria o testimonios de vecinos "siempre que sean demostrable".

LAS POLICÍAS LOCALES

"Esto no se ha pedido a nadie. ¿Quién es quien cada día sabe lo que pasa en cada municipio? La policía local. Nos parece extraño que no se haya pedido. Seguramente es porque no se busca ese rigor", ha razonado Saldoni.

El presidente de la ACM considera que los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que hablan de violencia buscan dañar la imagen de los municipios catalanes: "Se ha hecho un daño irreparable".

"Queremos defender la dignidad, el prestigio de los municipios catalanes. Se quiere acabar con ello" a través de un relato de violencia, ha explicado.