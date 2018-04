El Auditorio Víctor Villegas de Murcia recibe a los jóvenes bailarines de Danzarte 21

27/04/2018 - 14:43

La compañía regional presentará un doble programa que arrancará con 'VEM (Valores en movimiento)', creada por el murciano Juanjo Arqués

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia acoge este sábado, a las 20.00 horas, a los integrantes de la compañía 'Danzarte 21 Ballet Joven de Murcia', cuyos integrantes presentarán un doble programa dentro del Ciclo de Danza organizado por la Consejería de Turismo y Cultura, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Bajo la dirección artística de Fuensanta Zomeño y Raquel López, Danzarte 21 presentará en la primera parte del espectáculo la coreografía del murciano Juanjo Arqués 'VEM (Valores en movimiento)', en la que conceptos como el ego, la inteligencia, la humildad, la solidaridad o la plenitud se hacen visibles en escena a través del movimiento.

En la segunda parte, los bailarines interpretarán 'For Those Who Wait', una pieza creada especialmente para Danzarte 21 por la bailarina y coreógrafa madrileña Altea Núñez y que, inspirada en un poema de Shakespeare, hace referencia a la compleja relatividad del tiempo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, ha recordado que "el Ciclo de Danza del Auditorio regional no solo presta atención a las compañías más relevantes del panorama nacional e internacional, sino que por supuesto también está abierto a las compañías regionales y a los jóvenes bailarines que, como en Danzarte 21, demuestran la magnífica formación y el gran talento que hay en nuestra Región".

La responsable del ICA ha recordado que "por el escenario regional han pasado esta temporada formaciones como el Víctor Ullate Ballet, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Nacional Ruso. El ciclo se cerrará el próximo mes de mayo con otra actuación internacional, ya que el Ballet de Biarritz escenificará sobre el escenario la historia de 'La Bella y la Bestia' contando además con música en directo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Región".

Las entradas para asistir a la actuación de Danzarte 21 están a la venta, por un importe que oscila entre los 13,6 y los 22,7 euros, en la taquilla del Auditorio regional (abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y desde dos horas antes del inicio), en la de la Filmoteca de la Región (horario de tarde) y en internet, a través de 'http://www.auditoriomurcia.org'.

En esta ocasión, los donativos recaudados para el proyecto 'Fila 0', impulsado por el Gobierno regional y Plena inclusión Región de Murcia y que permite la compra de entradas virtuales con fines solidarios, irán destinados a la Asociación para la atención de personas con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo de la Región (Astrade).

TRAYECTORIA

La compañía 'Danzarte 21 Ballet Joven de Murcia' nace en 2006, bajo la dirección artística de Raquel López y Fuensanta Zomeño, con la finalidad de completar la formación de los alumnos de danza clásica de la Región y ofrecerles una oportunidad de iniciarse en el mundo profesional.

Desde su creación, Danzarte 21 ha participado en numerosas producciones entre las que destacan sus colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en los ciclos de 'Conciertos en Familia' y 'Conciertos Escolares', y la compañía ha subido a lo largo de estos años a los escenarios de numerosos auditorios, teatros y centros culturales de la Región y de otras comunidades.

La compañía se ha adherido al Programa de Residencias impulsado por el Centro Párraga de la Región de Murcia y la Consejería de Turismo y Cultura, gracias al que los artistas y compañías de la Región pueden disfrutar de la caja escénica para generar, ensayar y ultimar sus proyectos.