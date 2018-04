Espadas comparte el "estupor" por la sentencia de La Manada y cree que la Ley "debería ser más contundente"

27/04/2018 - 14:48

Tras la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco sevillanos miembros del grupo de WhatsApp 'La Manada' por un delito de abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha señalado y compartido el "estupor" social despertado por la resolución judicial y ha llamado a "empezar a pensar si la regulación del Código Penal es la más adecuada", porque "la legislación en esta materia no está clara y debería ser mucho más contundente".

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha señalado el "estupor ciudadano" generado por el contenido y sentido de la sentencia, que considera que los condenados actuaron "aprovechando la superioridad generada, para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación".

Al respecto, la sentencia determina que "las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada", condenando a los acusados por un delito de abuso sexual y no de violación, al no ver probado el empleo de "una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes o empujones" para "doblegar a la víctima", sin apreciar tampoco "que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo", según figura en la sentencia, recogida por Europa Press.

Ante esta sentencia, Juan Espadas ha manifestado que en el Ayuntamiento, esta sentencia "ha generado estupor como a la mayoría de los ciudadanos", con lo que "el análisis que se hacía en la mayoría de las plazas de España respecto a no entender lo que finalmente han decidido los jueces puede compartirse de manera mayoritaria".

LOS JUECES

Espadas ha manifestado al respecto que los jueces "desarrollan" las interpretaciones de la Ley que "creen correctas", pero avisa de que en este caso "cabría otro tipo de interpretaciones", por lo que ha opinado que el fallo de la Audiencia de Navarra "debe ser" objeto de recurso, sobre todo porque "deja muchas incógnitas e incapacidad de entender".

Y dado que en la ciudadanía cunde la sensación de "no comprender por qué se interpreta esa conducta y esa acción" como un abuso sexual pero no como una violación, Espadas considera que habría que "empezar a pensar si la regulación del Código Penal es la más adecuada para no dejar resquicio a la hora de interpretar unas conductas". En ese sentido, ha introducido la "reflexión" de que "la legislación en esta materia no está clara y debería ser mucho más contundente, porque los hechos, tal y como son conocidos por la opinión pública, nos llevan a una posición de auténtica desazón, intranquilidad y rechazo".