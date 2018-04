El Pacte presenta una moción en el Consell en contra de extraditar a Hervé Falciani

27/04/2018 - 14:48

El Pacte, formado por Podemos, PSIB y MÉS per Mallorca, ha presentado este viernes una moción en el Consell para "apoyar" a Hervé Falciani, conocido internacionalmente por distribuir la 'Lista Falciani', un listado de clientes del banco suizo HSBC, que ha permitido a la Justicia de diversos países perseguir a varios evasores fiscales.

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Podemos en un comunicado, la red de paraísos fiscales es "un espacio opaco de las finanzas, que beneficia a las grandes fortunas, la banca de inversión y un buen nombre de corporaciones que eluden el pago de los impuestos por esta vía".

No obstante, la Justicia suiza "persigue" a Falciani, experto en sistemas de información y exempleado del banco HSBC, "defendiendo el derecho a la opacidad bancaria de una manera que no se admite en el ordenamiento jurídico español", donde "no figura como bien jurídico protegido el derecho de una entidad bancaria a preservar la identidad de los delincuentes y sus operaciones".

Por ello, estas tres formaciones han registrado dos acuerdos donde muestran su negativa a que Falciani sea extraditado e instan al Ejecutivo central a "impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal y proteger a los denunciantes de fraude y corrupción".

PROYECTO MEDSALT-2

El Pacte también ha presentado una moción contra el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre la reactivación de la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con la peligrosa técnica de cañones de aire comprimido de alta presión, puesto que esta medida "afecta al área marina comprendida entre Ibiza y Mallorca y el sudeste de Ibiza y Formentera".

Asimismo, los tres partidos han instado al Estado a "paralizar de forma inmediata la tramitación del proyecto MEDSALT-2 y a "aprobar una Ley para excluir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el Ejecutivo central ejerza jurisdicción".