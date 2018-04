PP y Cs sacan adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, que asciende a 790 millones de euros

27/04/2018 - 14:52

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes de forma inicial, con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos, socio de investidura, el presupuesto municipal para este 2018, que asciende a unos 790 millones de euros. Las cuentas han sido rechazadas por los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, y por el edil no adscrito.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Para los 'populares' se trata "del mejor presupuesto, expansivo, inversor, pero, además, con fuerte contenido social y sin tocar los impuestos". Por su parte, la oposición de izquierdas y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, cuyas enmiendas presentadas se han rechazado, han criticado que se trata de un presupuesto "continuista e irreal", advirtiendo de que no se va a poder ejecutar. Por su parte, Ciudadanos, aunque ha dejado claro que "no son los presupuestos de la formación naranja", ha destacado que se desbloquean y dan estabilidad.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha defendido las cuentas y ha desgranado las partidas más importantes de estos presupuestos: "Son unas cuentas realistas, responsables y que tienen en cuenta el optimismo de previsiones económicas, pero no descuidan a las familias que lo están pasando mal".

"Este presupuesto es un gran presupuesto, el mejor de los posibles", ha destacado, agregando, además, que "mejora servicios públicos municipales, demuestra solidez y solvencia del Ayuntamiento", entre otros.

Así, ha incidido en la inversión, que sube por quinto año, y que redundará en ejecutar multitud de proyectos. "Imaginen que cuadrar las cuentas de la sexta ciudad de España no es fácil", ha admitido, pero ha dejado claro que "garantizan las estabilidad de Málaga", apelando a la responsabilidad de los grupos de izquierdas, y pidiendo "cordura: confío en que el interés de los malagueños se antepongan al 'no es no'".

Sobre todo ha destacado que se trata "del presupuesto de las personas". "Son unos presupuestos de justicia social y que dan prioridad a las políticas sociales", ha recalcado, advirtiendo de que una postura contraria "es dar la espalda a los malagueños". También ha incidido en que "no se tocan los impuestos. La fiscalidad de Málaga es de las más bajas de España".

"Podemos ir a más y este presupuesto lo consigue", ha dicho el concejal de Economía, quien ha asegurado que "2018 es clave para el impulso de Málaga". Por último, ha dejado claro, tras las críticas, que sí se ejecuta el presupuesto y que a "Málaga, en materia impositiva, no le van a quitar la bandera de esa baja presión fiscal".

Así, ha dado las gracias al apoyo de Cs, porque permitirá poner en marcha "unos presupuestos expansivos, promotores de actividad económica, de empleo y dinamizadores de la economía local", lamentando que la oposición de izquierdas "ni si quiera opten por la abstención responsable". "El presupuesto responde a los grandes retos que se abre en la ciudad de Málaga", ha concluido.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha señalado que "Málaga es una ciudad para invertir y no puede dejar pasar el tren cuando cotiza al alza", ha asegurado, defendiendo el apoyo de la formación naranja a los presupuestos.

"Málaga mira hacia 2019 y vamos a pelear para que esta ciudad tenga presupuesto y seamos referente, independientemente de la celebración de elecciones", ha añadido, justificando el sí a las cuentas de 2018: "de nuevo Cs está a la altura de la ciudad y demuestra responsabilidad y exigencia", reiterando que "hasta el día de hoy, el equipo de gobierno y el alcalde, Francisco de la Torre, ha respetado el acuerdo y cumplido". "Hay que seguir en esta línea de estabilidad".

En este punto, ha recordado que no son las cuentas de Cs, pero que sí han incluido más de 60 propuestas y medidas, por un valor de unos 17,5 millones: "Otros partidos prefieren hacer comentarios y mantener el 'no por el no'; nosotros preferimos influir en la política municipal, mojarnos y apostar por políticas buenas para los ciudadanos porque nuestro objetivo no es hacer politiqueo sino que la ciudad vaya a mejor".

Así, pese a ello ha exigido el cumplimiento por parte del equipo de gobierno y ha advertido de que la formación naranja "no da cheques en blanco". Ha valorado, entre otros, los "gestos importantes" con bomberos, con Limasa, con el parque en los antiguos terrenos de Repsol o con el plan especial del Monte Gibralfaro; además de las medidas educativas, ambiental, de innovación, de educación y para los distritos propuesta por la formación. "Estamos satisfechos de haber demostrado que Cs es un partido con sentido común, que negocia y sabe ceder, que siempre piensa en ciudad".

PSOE, MÁLAGA AHORA Y MÁLAGA PARA LA GENTE

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado que los presupuestos lleguen "tarde", además de que son "electoralistas". Ha lamentado, de igual modo, que "lo único que sabemos es que no se va a cumplir el presupuesto, se ejecutará en pagar nóminas, en el resto no".

"Son unos presupuestos de ciencia ficción", ha dicho, además de que "no hay respuesta a la Málaga inacabada", asegurando que no dan respuesta a "heridas" que tiene la ciudad. "Hay una Málaga olvidada también, la de los barrios y sabemos que ahí caen las inversiones", ha dicho.

"Málaga tiene mucho que ofrecer, pero vosotros --PP-- se quedan en lo de siempre, esto es símbolo de agotamiento que se cura con la alternancia en la ciudad", ha defendido, y ha lamentado que no se tenga en cuenta la eliminación de las plusvalías por herencia.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que Málaga es de las ciudades que tiene "una pobreza más alta de España", criticando la "política nefasta del Gobierno del PP" y "ahora nos quieren convencer de que este presupuesto le quitará a los ciudadanos los problemas y eso es una falacia".

También ha afeado la actitud del equipo de gobierno, criticando que no se han valorado las enmiendas planteadas, mientras "están --Cs y PP-- entrando en una competición de a ver quién vende más motos, quién toca más campanas en Semana Santa y quién se apunta más medalla" y eso "es nefasto para los intereses generales". Por último, ha tachado las cuentas de "electoralistas".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha resumido las críticas en que son unos presupuestos "tramposos, continuistas, insuficientes e injustos"; además de que "llegan tarde y se inflan artificialmente; máxime cuando se cuenta con siete meses de ejecución".

Ha dicho que hay partidas y proyectos que se repiten año tras años, asegurando que se quiere "dar imagen de un presupuesto expansivo en año preelectoral" y ha criticado que "se falsea una partida de gasto social ya que no es el presupuesto de las personas", como defiende el equipo de gobierno. Por último, el edil no adscrito ha ironizado con que son "unos presupuestos increíbles, porque no se lo creen ni ustedes", criticando las cuentas pactadas entre Cs y PP.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2018 asciende a 790.549.815,03 euros --en materia de gasto--, un 5,51 por ciento más que el pasado año, ya que sube 41,2 millones respecto a 2017. Los ingresos municipales alcanzan los 791,5 millones de euros.

Entre otras destacan la subida de las inversiones, del 22 por ciento, que se elevan hasta un importe total de 74,9 millones. De igual modo, entre otros destacan del proyecto de presupuesto los 101,3 millones de euros en gasto social; los 192,4 millones de euros en materia de Medio Ambiente; 41,9 millones de euros para Empleo, Economía Productiva e Innovación; los 55,9 millones de euros en materia de Cultura, Educación, Turismo, Deportes y Juventud; y otros servicios públicos suman 222,4 millones de euros.