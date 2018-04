El 56,9% de catalanes ven regular su situación económica según el CIS

27/04/2018 - 14:57

Un 83,9% ven poco o nada probable perder su empleo

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El 56,9% de catalanes ven regular su situación económica, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundida este viernes.

Del resto de la ciudadanía de Catalunya, un 29,5% considera buena su situación; un 8,6% mala; un 2% muy mala; un 1,7% cree que muy buena, y un 1,2% no contesta.

Los catalanes que trabajan no temen perder su empleo: un 42,2% consideran nada probable perderlo; un 41,7 poco probable; un 7,4% bastante probable; un 2,2% muy probable, un 5% no sabe y un 1,5% no contesta.

Entre los parados que han respondido la encuesta, el nivel de confianza en volver al mercado laboral es variable: un 31,4% considera bastante probable encontrar trabajo en 12 meses; un 22,8% lo ve poco probable; un 14% nada probable; un 17,4% muy probable, un 8% no lo sabe y un 6,3 no contesta.

Preguntados por su clase social, la mayor parte de catalanes --58,8%-- se sitúa en la clase media-media; un 30,2% en la media-baja; un 4,4% en la clase baja; un 5,2 en la media-alta; un 0,1 en la clase alta; un 1% no lo sabe y un 1,1% no contesta.

Se trata de una encuesta realizada en Catalunya a 2.450 ciudadanos, con un margen de error de +-2% y hecha entre el 28 de diciembre de 2017 y el 25 de enero de 2018, es decir, tras las elecciones autonómicas y antes de la primera investidura fallida de Carles Puigdemont (JxCat).

SITUACIÓN DE CATALUNYA Y TODA ESPAÑA

El sondeo también aborda la situación económica global: el 36,3% considera que en Catalunya es regular; el 32,2% mala; el 15,2% buena; el 14,8% que la situación es muy mala; el 0,7% muy buena, y el 0,7 no lo sabe.

Preguntados por la situación económica de España, las cifras son algo más pesimistas: el 36% la ven mala; el 31,7% regular; el 22,7% muy mala; el 6,6% buena; el 0,5% muy buena; el 1,9% no sabe y el 0,6% no contesta.