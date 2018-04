La CIG llama a "plantar cara" a la situación laboral con una movilización el 1 de mayo previa a una huelga en junio

27/04/2018 - 14:58

La CIG ha llamado a la ciudadanía a participar "masivamente" en la manifestación que ha convocado el 1 de mayo por el Día de la Clase Trabajadora ante una situación laboral que considera que "no solo no ha mejorado, sino que continúa empeorando". Se trata de una movilización que ve como un paso previo a una huelga general que convocará antes de verano.

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

La iniciativa ha sido presentada este viernes en Vigo --que será la ciudad que acogerá la manifestación central de la CIG-- por el secretario comarcal del sindicato, Alberto Gonçalves, quien ha remarcado que a pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran síntomas de recuperación, "el desempleo es insoportable" y hay una "brutal precarización de las condiciones laborales".

En este marco, ha criticado que los salarios están siendo atacados por que "se priva del empleo", por que se paga menos o se hace trabajar más por menos salario, e, indirectamente, por los recortes y la privatización de los servicios públicos y por la "nueva campaña" contra las pensiones públicas. "Atacan los salarios para seguir con la explotación obrera", ha sellado.

También ha aludido a que hay "violencia de la patronal contra la clase trabajadora" a través de "la temporalidad, las altas cargas de trabajo, el acoso a los trabajadores a golpe de sanciones y amenazas, el incumplimiento de los convenios, las horas extra que no se pagan, y la inacción de la autoridad laboral".

En lo relativo a Galicia, también ha reprobado la "ausencia de políticas industriales, de empleo y sociales"; un contexto en el que ha manifestado que el "país sigue condenado a ser la periferia" de España, porque, "sin industria, ningún país tiene futuro".

Ante esta situación, ha remarcado que este primero de mayo es necesario que la ciudadanía plante cara al conflicto con la movilización en la calle y en los centros de trabajo. "No puede haber paz social mientras el Gobierno pisotea nuestros derechos, es tiempo de hacer una moción de censura, de confrontar, de pasar a la ofensiva", ha rematado.

CAMINO A LA HUELGA GENERAL

En este sentido, la CIG ha considerado que "es tiempo de hacer una huelga general", cuya fecha comunicará el propio día 1 de mayo. En todo caso, ha asegurado que será antes de verano, y en concreto en el mes de junio.

Sobre la participación de los sindicatos CC.OO. y UGT en estas movilizaciones, Gonçalves ha comentado que en la CIG están "hartos de esperar". "Si vienen con nosotros, serán bienvenidos, sino juzgará la clase obrera", ha espetado.

En relación con ello, a preguntas de los periodistas ha respondido que el sindicato nacionalista defiende la unidad de acción con las demás centrales, pero no solo para una manifestación concreta, cuando "no la hay en la realidad de las fábricas y sobre todo cuando son cómplices de lo que está ocurriendo con las pensiones".

"Si no cambian de actitud no podremos caminar juntos, ¡qué más quisiéramos!", ha agregado. Asimismo, en cuanto a las organizaciones más pequeñas que se agrupan como "sindicatos alternativos", ha indicado que también les han llamado a unirse. Así, aunque por el primero de mayo habitualmente cada uno hace su movilización, ha dicho que "no les cierran la puerta".