'la manada'. compromis pide que el guardia civil y el soldado condenados dejen de cobrar su sueldo mientras se recurre la sentencia

27/04/2018 - 15:09

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Compromis preguntó este viernes al Gobierno si los dos miembros de 'La Manada' pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han seguido cobrando durante todo este tiempo su sueldo, a pesar de estar suspendidos de funciones y acusados formalmente por Fiscalía de graves delitos.

Así lo anunció este viernes el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, quien explicó que su grupo ha requerido explicaciones al Gobierno sobre este asunto porque "es indecente y causa estupor" que hasta que no firme la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, el cese de los condenados, "sigan cobrando del dinero de todos".

En este sentido, el portavoz de Compromís aseguró que pedirán que estos dos miembros del grupo, uno de ellos alumno en prácticas del Instituto Armado y el otro de la Unidad Militar de Emergencias, "sean apartados cautelarmente del cuerpo, ante acusaciones de delitos tan graves refrendados por la Fiscalía".

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Además, Mulet destacó que "debemos ser contundentes desde la propia Administración ante casos como éstos, que han removido las conciencias de todo un país que se ha hecho preguntas sobre el funcionamiento de la Justicia y la ejemplaridad que deben tener quienes deben velar por los ciudadanos".

Por otro lado, explicó que su formación ha solicitado que "el voto particular de este caso sea analizado, al igual que la propia sentencia, para que la gente recupere la confianza en la Justicia, ya de por si cuestionada en nuestro país". Además, la coalición apostó por una reforma del Código Penal para que "no sea necesario que la víctima demuestre resistencia activa contra sus agresores para que sea considerado violación, y no como en la actualidad".

(SERVIMEDIA)

27-ABR-18

