El PP-A y técnicos sanitarios acusan a la Junta de no cumplir la ley con las ambulancias

27/04/2018 - 15:36

Los profesionales consideran que se están cometiendo "posibles delitos" y dice que los "recortes redundan directamente en pacientes"

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Sanidad del PP andaluz, Lina García, ha acusado a la Junta de Andalucía de no cumplir la ley y "buscar atajos" en la dotación de las ambulancias necesarias para cubrir las emergencias sanitarias. Así, ha exigido a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que paralice los pliegos de licitación de este servicio en cinco provincias andaluzas.

La denuncia de los 'populares', que ha contado con el apoyo de la plataforma Emersan, que aglutina al sector de técnicos de emergencias sanitarias, se basa en que la Junta ha creado un nuevo tipo de ambulancia, que, según García, "no existe en el Real Decreto que regula el transporte sanitario, para utilizar como asistenciales ambulancias que cuentan con un solo técnico que hace las veces de conductor y de sanitario".

La legislación, ha explicado, señala que hay cuatro tipos de ambulancias: "las no asistenciales, del tipo A1 y A2, que se deben utilizar únicamente para el transporte de pacientes programados y por eso sólo llevan un técnico que hace de conductor, y luego están las tipo B y tipo C, que son asistenciales y deben llevar como mínimo dos técnicos sanitarios para asistir en las emergencias", ha dicho.

Sin embargo, ha afirmado que la Junta "busca otro camino para saltarse la ley y se ha inventado un nuevo tipo de ambulancia que es la A1E". Según la portavoz 'popular', "a pesar de ser una ambulancia no asistencial, según la Ley, la equipan con todo el material médico como a una tipo B, y pese a que la ley dice que la A1E es no asistencial y no puede transportar ningún paciente no programado, las va a usar como ambulancias asistenciales", ha denunciado.

Ha agregado que en los pliegos publicados y sacados a licitación por la Junta se incluyen 39 de estas ambulancias en Huelva, 43 en Granada, 49 en Jaén y 41 en Cádiz.

"Queremos que los pliegos que están en licitación se paralicen, porque hemos pedido conocer los informes técnicos y económicos que avalan estos concursos", ha afirmado García, quién ha insistido: "Sólo queremos que se cumpla la Ley".

Tras una reunión con representantes del sector de emergencias sanitarias, en la que han estado presentes también las parlamentarias andaluzas por el PP de Málaga, Esperanza Oña y Mariví Romero, el presidente de la plataforma Emersan, Antonio García Heras, ha ratificado la denuncia del PP.

Ha explicado que las licitaciones son "económicamente deficitarias, por lo que la calidad asistencial se va a ver mermada y eso siempre al final redunda en los pacientes", ha lamentado García Heras.

"Queremos entender que es por falta de conocimiento, pero estos son posibles delitos los que se están cometiendo, y están acabando en algunos casos en fallecimiento, como ya ha ocurrido en la zona de Cádiz", ha denunciado el presidente de Emersan.

"Si el Real Decreto establece que una ambulancia no asistencial no puede atender urgencias y emergencias, no se invente usted una ambulancia A1E con equipamiento súper especial que no puede atender urgencias", ha afirmado en referencia a la actuación de la Junta.

García Heras ha manifestado que una de las 22 competencias reconocidas a los técnicos de emergencia sanitaria en su titulación es la de conducir: "si voy solo y conduzco, quién atiende al paciente atrás".

En este sentido, se ha mostrado "muy crítico ante la falta de respuesta de la Consejería de Salud ante estas denuncias". "No me vale que le echen la culpa a uno o a otro, la culpa la tiene quien está gobernando", ha apostillado.

Según el responsable de la plataforma, "los centros de coordinación no se pueden inventar las ambulancias que la Junta no les da" para atender una urgencia. "Los técnicos vamos a tener un serio problema, pero lo peor son los pacientes, que son los más perjudicados por el hecho de que la Junta está incumpliendo la ley", ha finalizado.