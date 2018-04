Errejón llama a Cs a un acuerdo para evitar un nuevo presidente del PP: "Debe abandonar el sectarismo con nosotros"

27/04/2018 - 15:49

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y precandidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha llamado este viernes a Ciudadanos (Cs) a que participe de un acuerdo "entre diferentes" de toda la oposición en la Asamblea para impedir que sea investido nuevo presidente regional otro diputado del PP.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Errejón ha hecho este llamamiento tras una reunión mantenida con el equipo de su candidatura a las primarias. Ha señalado ante la prensa que no un momento para hablar de primarias, sino "un momento para discutir la situación de desgobierno en la que vive la Comunidad de Madrid, un momento grave que ha marcado toda la discusión y las propuestas".

"Hemos acordado que todavía quedan semanas y hay que aprovechar hasta el final para tejer un gran acuerdo entre las fuerzas políticas que estamos por la regeneración. Nosotros no tiramos la toalla, seguimos sin resignarnos a que después del mes de bochorno y la salida entre patética e inhumana a la que han precipitado a Cifuentes, sean los que la han chantajeado los que organicen su relevo", ha dicho.

"Vamos a seguir trabajando hasta el final para que las fuerzas políticas que creemos en la regeneración, en la renovación democrática, hoy más necesaria y urgente que nunca, para la Comunidad de Madrid, consigamos tejer una acuerdo. No hace falta que estemos de acuerdo en todo. Confiamos en que los diferentes, por encima de los colores y siglas, nos podemos poner de acuerdo para la regeneración democrática", ha apuntado.

De hecho, Errejón considera que Ciudadanos se pondría en una situación "muy comprometida si le extendiera otra cheque en blanco para que el PP siguiera sumiendo a la Comunidad en el desgobierno".

Tras la imputación del expresidente regional Alberto Ruiz Gallardón por el caso de corrupción Lezo, Errejón se ha preguntado si Ciudadanos ha tomado nota. "No hay uno bueno, es imposible. Nos han dicho sistemáticamente que tienen problemas particulares, pero les pasa prácticamente a todos. Hoy ya tenemos a todos los presidentes que ha habido en una situación vergonzosa", ha manifestado.

"Cs tiene que tomar nota, que no les den un cheque en blanco porque a lo mejor al señor que le están dando el cheque en blanco dentro de cuatro o seis meses lo vemos en la misma situación. Creo que Ciudadanos tiene que reconsiderarlo y abandonar el sectarismo con nosotros. Sé que no estamos de acuerdo en todo y eso está bien, pero sigo convencido, perdonad el optimismo, que por encima de colores y siglas la renovación democrática que hace falta en la Comunidad nos podemos poner de acuerdo. Sólo digo que nos escuchen y no le den un cheque blanco al PP porque todos los que le han dado se los han devuelto", ha añadido.

Así, el exnúmero dos de Podemos ha revelado que se ha puesto en contacto con el PSOE y que lo ha intentado con Cs, pero no lo ha conseguido. "He leído que no nos iban a coger el teléfono, pero yo lo voy a seguir intentado. Yo le cojo el teléfoNo a todo el mundo que me llama y creo importante que reconsideran su posición, no porque crea que estamos de acuerdo en todo, sino porque en renovación democrática nos podemos poner de acuerdo y es imprescindible a ello. Hay que tejar un gran acuerdo entre diferentes y yo lo voy a intentar", ha insistido.

"LLEVAR LA INICIATIVA"

El congresista también ha anunciado que han asumido la tarea "de llevar la iniciativa" ante esta situación de "desgobierno, de un 2 de Mayo que aparece marcado con un vacío de poder, una crisis de credibilidad de las instituciones madrileñas".

Y lo hacen con propuestas contra la desigualdad y precariedad, propuestas de transición ecológica de nuestra economía y por la movilidad sostenible, de propuestas por la renovación democrática.

"Asumimos que empieza ya un trabajo de sembrar la alternativa para que nadie se resigne a que este gobierno dure más de lo estrictamente necesario, trabajar ya para que haya cambio democrático en 2019 con todas y todos", ha añadido.