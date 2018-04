Cañizares bendice este sábado una iglesia cedida a cristianos de Oriente huidos de guerras y perseguidos por su fe

27/04/2018 - 15:47

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, bendice este sábado, 28 de abril, en el barrio valenciano de Benimaclet, la iglesia que ha cedido a los cristianos de Oriente Medio que llegaron a València por distintos motivos, algunos huyendo de los conflictos bélicos y de la persecución por su fe cristiana, procedentes de países como Siria, Líbano, Egipto e Irak, informa el Arzobispado en un comunicado.

El templo dedicado a san Pablo, en la calle Músico Hipólito Martínez de València --antigua ubicación de la parroquia san Maximiliano Kolbe-- acogerá celebraciones semanales en lengua árabe para más de 300 católicos y ortodoxos. La bendición tendrá lugar con la celebración de una eucaristía a las 19.30 horas de este sábado.

Los fieles cristianos orientales podrán celebrar allí grandes fiestas como la Navidad y la Pascua, así como bautismos y otros sacramentos. También lo dedicarán a dar clases de árabe, arameo y castellano, así como catequesis a los niños y otras actividades formativas y culturales. Para ello, las celebraciones contarán con la ayuda de un sacerdote copto y un sacerdote iraquí.

Se trata de "un sueño hecho realidad" porque, una vez en València, "a pesar de estar integrados en la sociedad", algo que echaban de menos era poder celebrar la eucaristía en su idioma, ha expresado un joven sirio católico que llegó a la capital del Turia en 2013.

El presidente de Aramia --asociación que aglutina a cristianos de Oriente que llevan años en València y a los que han llegando recientemente--, Jorge Ibrahim, ha advertido que en los últimos años "se han añadido refugiados que salen de su país huyendo de la guerra y la persecución".

La puesta en marcha de la iglesia ha sido "muy precaria", como ha reconocido el secretario de la organización, Fredy: "La capacidad de hacer grandes inversiones es muy limitada, pero lo importante es empezar aunque sea con poco".

Lo hacen con un altar, dos o tres alfombras, varias sillas y una cruz. "Lo importante es tener un sitio, los bancos, las imágenes e incluso la pila bautismal para realizar bautismos por inmersión ya irán llegando", ha subrayado Samer Daoura, que llegó del Líbano hace seis años.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

El templo quiere dejar patente la unidad de los cristianos, puesto que esta asociación está integrada por católicos y ortodoxos. "Para nosotros, esta diferencia no es importante y no tenemos problema en celebrar todos juntos", ha indicado Ramzy Gad, ortodoxo que llegó de Egipto hace 24 años. Para él, "este templo es un gran regalo", puesto que en los últimos años han celebrado incluso en locales municipales.

Para las grandes fiestas, su familia se desplazaba hasta Torrevieja (Alicante), donde hay un templo para los coptos ortodoxos. Para ellos, se trata de "un regalo de Navidad del Arzobispo", ya que este deseo se lo expresaron en la misa que celebraron la pasada Navidad en el Palacio Arzobispal.

FAMILIAS DISPERSAS POR EUROPA Y CANADÁ

Entre las historias que hay detrás de muchos cristianos hay "testimonios dramáticos" como el de Fredy, que salió de Alepo en "uno de los peores momentos en la ciudad". Actualmente, tiene a la familia dispersa por Europa, e incluso en Canadá. "Aquí en España estoy muy bien, sigo preocupado por mi país y por eso lo que más puedo hacer es rezar", ha aseverado el secretario de Aramia.

Desde el Arzobispado destacan que, para muchos de ellos, "la vivencia de la fe es algo muy importante en su día a día". "Cuando llegué a España, me sorprendí que me preguntasen cuando dije que era creyente si era practicante. Para nosotros no hay esa diferencia", ha recordado Fredy. Samer, por su parte, ha reconocido que cuando era pequeño no le atraía ir a misa ni a clase de Religión, pero ahora sí.