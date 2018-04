Un centenar de personas pide "justicia y libertad" para las mujeres tras la sentencia de 'La Manada'

27/04/2018 - 15:54

Alrededor de unas cien personas se han concentrado este viernes en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de Sevilla en protesta por la sentencia condenatoria por abusos sexuales y no por agresión sexual a los cinco jóvenes sevillanos de 'La Manada' al grito de "justicia y libertad" para las mujeres.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

En declaraciones a los medios, una de estas participantes ha asegurado que la protesta no es sólo por el caso de 'La Manada', sino que engloba también a "los millones de casos" de mujeres víctimas de abusos, agresiones y maltrato que se producen "día a día".

"Luchamos para que nosotras, estudiantes, trabajadoras, adolescentes podamos salir a la calle, tranquilas, sin miedo, con libertad y podamos disfrutar porque es cierto que siempre vamos en grupo o con amigos que nos defiendan para que no ocurra esto", ha apostillado.

En este sentido, ha manifestado que las mujeres necesitan "derechos y libertades" como cualquier otro hombre para poder "hacer un día a día normal", sin el temor de que "se le maltrate o se le castigue". Al hilo, ha afirmado que no se puede permitir que "esos hijos se queden huérfanos de madre por estas personas que matan a sus mujeres o violan a cualquier chica desconocida".

Por ello, ha pedido "justicia, derecho, libertad", pero sobre todo "tranquilidad" para poder vivir "tranquilas". "Hoy me puede tocar a mí, mañana a ella o quien sabe", ha dicho.

Preguntada por la sentencia, ha admitido que no entiende de leyes ni de Justicia, si bien ha admitido que no comprende cómo cinco hombres pueden abusar de una chica de 18 años y que sólo le caigan nueve años de cárcel, "cuando ella va a tener un trauma de por vida" independientemente de la indemnización.

"Creo que ese trauma y esas vivencias son para toda la vida y es un destrozo de vida cuando ellos podrán seguir viviendo su vida, día a día, trabajando, estudiando, saliendo de fiesta y creo que esa niña ya no", ha concluido.

Por su parte, un joven que también ha acudido a la concentración para apoyar a la víctima de 'La Manada' ha asegurado que están "indignados" tras la sentencia "injusta" de la Audiencia de Navarra. "No es justo que las mujeres tengan que pasar miedo al salir por la noche y que no se castigue ejemplarmente a los que cometen este tipo de actos", ha apostillado. Al hilo, ha añadido que con esta clase de sentencia los jueces están dando a entender a la sociedad que "no hay castigo para este tipo de actos" delictivos.

Por último, una señora participante en la concentración ha expresado su rechazo a la sentencia dictada y ha considerado que "la Justicia debe defender la dignidad de las mujeres". De hecho, ha opinado que a su parecer es "una agresión a todas luces y no un abuso".

"Yo esperaba que la Justicia respondiera a lo que realmente tiene que responder y que es a defender a los ciudadanos y defender a las mujeres", ha finalizado diciendo.