Errejón y su equipo debaten si acudir a los fastos del 2 de Mayo ante el "vacío de poder y el agujero" de la Comunidad

27/04/2018 - 15:50

El secretario de Análisis Estretégico de Podemos y precandidato del partido a la Presidencia madrileña, Íñigo Errejón, ha señalado este viernes que está debatiendo con su equipo de candidatura si acudir o no a los fastos institucionales del 2 de Mayo, que se celebran el miércoles en la Real Casa de Correos, por el "vacío de poder y el agujero" que a su juicio existe ahora en la Comunidad de Madrid, tras la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes y sus últimos escándalos.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Tras una reunión mantenida esta mañana con su equipo en La Morada de Madrid, Errejón ha confirmado a los medios que ha recibido la invitación para acudir a dichos actos, que se celebran en la Real Casa de Correos presidido por el presidente en funciones Ángel Garrido, y que se lo están pensando.

"Nosotros no íbamos acompañar los actos del 2 de Mayo al lado de Cifuentes, porque quedó demostrado que no tenía palabra y que había mentido a los madrileños y, por tanto, no íbamos a acompañar esos actos. Nos parecía que manchaba la fiesta de la Comunidad. Estaremos presentes conmemorando el Día de la Comunidad de alguna forma que estamos pensando", ha dicho.

Respecto a la encuesta publicada hoy por el País, que deja a Ciudadanos en la primera posición, seguida por PSOE y PP y por último Podemos, el congresista ha dicho que el sondeo "ha nacido viejo y está a años luz" porque pregunta a los ciudadanos por Cristina Cifuentes como candidata del PP y por Lorena Ruiz-Huerta como aspirante de Podemos y ninguna repetirá.

Errejón ha asegurado que "confía y mucho" en sus posibilidades y que queda un año para trabajar, pero que lo importante ahora es la investidura de un nuevo presidente regional porque "hay que ser capaces de aupar a la renovación democrática".

"No podemos dejar que los que han chantajeado a Cifuentes, los que tenían el vídeo guardado siete años en un cajón para extorsionarla sea los que organicen el relevo. Hay que esforzarse al máximo y con toda la urgencia para tejer un gran acuerdo entre fuerzas diferentes pero que por encima de los colores queramos renovación. No le podamos dejar al PP que prolongue lo que ha sido un mes horrible y nefasto en la política madrileña", ha añadido..