La patronal conservera, sobre la competencia asiática: "No queremos empleo esclavizante ni pescado ilegal"

27/04/2018 - 16:29

Anfaco vuelve a pedir igualdad de condiciones para competir y alerta de la "amenaza" de negociar con Tailandia

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

La patronal del sector de la conserva, Anfaco-Cecopesca, ha expresado este viernes su "temor" de tener que competir con países terceros, específicamente asiáticos, que tienen "armas" que ellos no pueden ni quieren emplear, y ha señalado que no quiere "ni empleo esclavizante ni pescado ilegal".

Así de rotundo se ha mostrado el presidente saliente de Anfaco-Cecopesca, Jesús Alonso Escurís, en el acto celebrado en Vigo con motivo de la Asamblea General y entrega de las medallas de la asociación.

Según ha señalado Alonso Escurís, hay posibilidad de que la UE reinicie las negociaciones con Tailandia, país "ogro" para el sector conservero español. "Nuestro temor es que otros usan armas que no están a nuestro alcance, y no queremos que estén a nuestro alcance. No queremos empleo esclavizante ni pescado ilegal", ha sentenciado.

"Tenemos una gran amenaza, y por ello pedimos a la Administración que siga apoyándonos ante la UE", ha señalado el presidente saliente de Anfaco, quien ha recalcado que la industria conservera española no quiere protección adicional, sino que "se cumplan" las exigencias "que ya hay".

Alonso Escurís, que será relevado en el cargo por Juan Manuel Cerqueira, ha reiterado que los productores españoles necesitan "condiciones de igualdad para poder competir" y tener "acceso a las mismas ventajas que sus competidores".

ENTREGA DE MEDALLAS

Durante el acto, celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia, Anfaco ha otorgado sus Medallas de Bronce a las trabajadoras Dolores Penedo (Carlos Albo), Dolores Costa (Calvo Conservas) y Josefina García (Calvo Conservas) por su "dedicación, compromiso y buen hacer".

La Medalla de Plata ha sido impuesta al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, por el apoyo de su departamento al sector y su sensibilidad con la cadena de valor del atún.

Por último, la Medalla de Oro ha sido para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), por su apoyo a la industria conservera y la promoción de la innovación en las empresas del sector. El reconocimiento ha sido recogido por su presidente, Juan María Vázquez Rojas.

INNOVAR PRESERVANDO LA TRADICIÓN

Durante su intervención en el acto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado la fortaleza del sector conservero, en el que Galicia es pilar fundamental, y ha felicitado a esta industria por haber sabido evolucionar preservando la tradición y la identidad. Además, ha incidido, "nunca se debe crecer sin mantener los niveles de excelencia", algo que sí han hecho las empresas representadas en Anfaco.

En esa línea, el presidente gallego ha subrayado que este sector "indiscutible e indiscutido", "nunca ha perdido sus principios, que son principios gallegos", y ha subrayado que, en el marco de su plan estratégico, trabajará en tres líneas: mejorar su presencia en los mercados internacionales, aumentar su peso dentro de la industria gallega y consolidar su liderazgo en producción y empleo.

Finalmente, ha recordado que la conserva ha facturado 9.400 millones de euros el pasado año, con una producción de 300.000 toneladas en Galicia, lo que supone el 87 por ciento de la producción española, y da trabajo a 12.400 personas en la comunidad.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, encargada de cerrar el acto, ha puesto en valor la aportación de este sector a la balanza comercial del país y a la imagen de la 'marca España'. Asimismo, ha elogiado la trayectoria de las personas e instituciones reconocidas con las medallas de Anfaco, así como de la propia organización empresarial.