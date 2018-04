Ayuntamiento de Bilbao muestra su "indignación" por la sentencia de 'La Manada' y se suma al "clamor" que pide Justicia

27/04/2018 - 16:37

El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado su "decepción e indignación" ante la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra en el conocido como caso de 'La Manada' y ha mostrado su adhesión al "clamor popular que reivindica Justicia".

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El Consistorio bilbaíno ha hecho pública este viernes una declaración acordada por los grupos políticos que componen la corporación, en la que trasladan "todo el apoyo, el cariño y la solidaridad" del Ayuntamiento y de la ciudad de Bilbao a la víctima y sus familiares y allegados.

Además, expresan su "profundo desacuerdo" con el fallo de la sentencia y, "particularmente, con la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso sexual". En este sentido, trasladan su apoyo a todas las instituciones que están manteniendo "una defensa activa de los derechos fundamentales de las mujeres durante todo este proceso".

De este modo, los grupos municipales manifiestan su "decepción e indignación" ante la resolución de la Audiencia navarra y se suman al "clamor popular que reivindica Justicia".

La declaración reivindica, asimismo, "el derecho de toda mujer a su plena libertad" y, en este sentido, declara que "Bilbao es una ciudad que no tolera ningún tipo de agresión machista". "No es No", subraya el texto acordado.

Finalmente, el Ayuntamiento reafirma su compromiso para continuar trabajando, en colaboración con asociaciones sociales, los grupos feministas y la ciudadanía en general, a favor de la igualdad y en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de todas las expresiones de machismo.