Lydia Valentín se siente "afortunada" por ser la primera deportista en recibir el premio Leonesa del Año 2017

27/04/2018 - 16:47

La halterófila Lydia Valentín ha reconocido sentirse "afortunada" de ser la primera deportista que recibe el galardón de Leonesa del Año 2017 en reconocimiento a todos los títulos que ha logrado en su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.

LEÓN, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado Valentín tras recibir este viernes el premio en un acto que hay tenido lugar en el Hotel Conde Luna y en el que han estado presentes representantes de todas las instituciones, así como las personas más relevantes de la sociedad leonesa.

La deportista de la localidad berciana de Camponaraya ha asegurado sentirse "privilegiada" de pertenecer al equipo de personas que han recibido este galardón. Además, ha aseverado que le hace "especial ilusión" recoger este premio que es de su "tierra".

Asimismo, ha reiterado estar "encantada" de ser la "pionera" de los deportistas leoneses en recibir dicho reconocimiento y ha añadido que es importante porque "el deporte representa valores fundamentales para la sociedad".

Valentín dedica este premio a toda su familia, así como a todos los entrenadores que ha tenido porque ha afirmado que "una persona es incapaz de conseguir sola algo así si no tiene gente que la poye en las buenas y en las malas".

Por otro lado, la halterófila campeona del mundo y de Europa, ha apuntado seguir con "motivación" para afrontar lo que le viene, con la mirada puesta en mantener su actividad como deportistas hasta al menos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Una vez que finalice su carrera deportiva, Valentín ha destacado "tener claro" que quiere desarrollar una marca de ropa para las deportistas que practican sus deporte que "perdure en el tiempo". No obstante, ha añadido que no concibe su vida sin el deporte y que le encantaría "fomentar" la halterofilia en la provincia leonesa donde no hay mucha práctica de este deporte.