Turismo.- La Costa del Sol se promociona ante directivos italianos como sede de eventos corporativos

27/04/2018 - 16:53

Directivos de empresas multinacionales italianas de los sectores relacionados con la alimentación y bebidas, aceites y lubricantes para motor, neumáticos, empresas del sector de calzados y consultoría de empresas han conocido las novedades de la Costa del Sol en un viaje de familiarización centrado en Málaga capital.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Al viaje, atendido por Turismo Costa del Sol con la colaboración del Ayuntamiento malagueño, han asistido responsables de Geox, Total Italia, Prometeon, Uniindustria o Autogrill quienes han visitado Málaga invitados por una agencia receptiva Universes con la colaboración de RTA y Turismo Costa del Sol.

El objetivo principal de este viaje ha sido el mostrarles las posibilidades del destino para acoger eventos corporativos y en concreto para que pudieran conocer la transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos años.

También se ha atendido recientemente a un grupo de presidentes y directores de prestigiosas agencias de China especializados en los productos de golf y lujo, han precisado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.

El director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal , ha valorado estas acciones y ha indicado que sirvan para dar a conocer in situ "las bondades del destino, la variedad de la oferta y, cómo no, la experiencia, la hospitalidad y el servicio que prestan los profesionales del sector turístico malagueño, que no en vano han contribuido a convertir a Málaga y la Costa del Sol en un referente mundial a nivel turístico".

"Contamos con una sólida posición de liderazgo a nivel internacional en materia turística y no sólo por el número de visitantes que recibimos, sino también por la calidad del servicio que prestamos al turista", ha sostenido.

En esta misma semana Turismo Costa del Sol también ha promocionado su oferta de congreso y reuniones a un total de 22 compradores internacionales en el marco de Meet & Talk Forum. Costa del Sol-Málaga.

La procedencia de estos compradores internacionales ha sido: Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania, Francia y Polonia quienes se han reunido cara a cara con proveedores de España para conocer sus productos y servicios a la vez que han disfrutado del clima de Costa del Sol, de su riqueza monumental y su gastronomía.

Este evento ha estado dividido en dos fases: la primera consistente en encuentros profesionales de citas 'one-to-one' preestablecidas entre International Hosted Buyers y proveedores de servicios para reuniones y eventos en España, y la segunda basada en un atractivo programa social para favorecer la conexión personal entre compradores y vendedores.