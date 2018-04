El pleno aprueba las mociones de Cs para la "retención" de los jóvenes y contra la "brecha salarial"

27/04/2018 - 17:39

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción de Ciudadanos en demanda de medidas para la "recuperación, desarrollo, retención y atracción de jóvenes" investigadores y científicos, así como otra que insta al propio Consistorio a incluir como criterio en sus pliegos de contratación la "inexistencia de brecha salarial" de género en los adjudicatarios conforme a la fórmula fijada por Eurostat.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En primer lugar, el concejal de Ciudadanos Javier Moyano ha defendido una moción que demanda "establecer las políticas activas necesarias para la recuperación, desarrollo, retención y atracción de jóvenes profesionales que permitan tanto atraer talento joven como formar parte del Índice Global de Competitividad de Talento de Ciudades".

Y es que según Moyano, este índice está liderado por Copenhague y en él figuran cuatro ciudades españolas, en concreto Madrid, Bilbao, Barcelona y Zaragoza, pero Sevilla "ni está ni se le espera". Así, Cs invoca ejemplos como el 'Bizkaia Talent' en Bilbao, o el de ciudades como Munich, Hannover o Londres, apostando por medidas como "fomentar el desarrollo de las TIC, la industria creativa, los centros de investigación de biociencia o la atracción de grandes empresas".

Todos los grupos municipales han apoyado la moción, aunque desde IU, Daniel González Rojas ha avisado del carácter "genérico" de la misma, avisando de que los jóvenes e investigadores "se van" a cuenta de los "recortes" y políticas promovidas por el Gobierno central del PP con el respaldo de Cs. Por Participa, Julián Moreno también ha visto "etérea" la propuesta, indicando que las competencias o políticas relativas a las ciencias, investigación o derechos laborales no pertenecen al ámbito municipal. Así, ha alertado de que el asunto requiere "cambios estructurales" como revertir la última reforma laboral.

Por parte del PP, el concejal José Luis García ha manifestado que aunque el Ayuntamiento ponga "toda la carne en el asador", las políticas activas de empleo corresponden a la Junta, que con el apoyo de Cs ha promovido un programa de "retorno del talento" para que 350 jóvenes investigadores y científicos regresasen a Andalucía, cosechando sólo "ocho" adhesiones.

Finalmente, desde la bancada del PSOE avisaban de que Sevilla no figura en el Índice Global de Competitividad de Talento de Ciudades porque el mismo no ha recogido datos en las ciudades andaluzas, pues a su juicio la capital andaluza cumpliría las "variables". Además, ha culpado al Gobierno central del PP de "cargarse las becas universitarias" y "condenar a los jóvenes al fracaso".

Además, ha sido aprobada una segunda moción de Cs, matizada por una enmienda del PSOE, instando al Gobierno local a incluir como criterio en sus pliegos de contratación la "inexistencia de brecha salarial" de género en los adjudicatarios conforme a la fórmula fijada por Eurostat y a que dicho aspecto figure como "condición especial de la ejecución del contrato".

"PURO POSTUREO", SEGÚN IU

No obstante, desde IU Eva Oliva ha alertado de que la moción se reduce a "puro postureo", dudando de que "vaya a funcionar" a cuenta de la "fórmula" elegida. Además, ha alertado de que hay empresas contratistas del Ayuntamiento que no tienen a ninguna mujer en plantilla. Susana Serrano, de su lado, ha recordado que Cs no apoyó el "hito" de la huelga feminista del pasado 8 de marzo y ha avisado que las mujeres sufren otros "condicionantes" laborales más allá de la "brecha salarial", reclamando medidas al respecto.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, no obstante, ha defendido que su partido defiende la igualdad y no apoyó aquella huelga al estar "adulterada" con reivindicaciones "anticapitalistas", toda vez que desde el PP se ha alegado que el Gobierno central del popular Mariano Rajoy negocia actualmente con la patronal y los sindicatos una "ley contra la desigualdad laboral", incidiendo en los salarios y otros aspectos de dicho ámbito.

En el caso del PSOE, la concejal Myriam Díaz ha defendido que el Gobierno local socialista ha promovido este mandato "cláusulas sociales" que estipulaban para las empresas contratistas del Ayuntamiento "planes de igualdad" y medidas en la materia, aunque ha admitido que "no es suficiente". Finalmente, la moción ha prosperado con la única abstención de IU.