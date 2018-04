PP pide a la Junta la cesión del centro polivalente de Su Eminencia a la Fundación de Psicopediatría

27/04/2018 - 17:34

El PP-A ha anunciado que presentará una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz para pedir a la Junta la cesión del centro polivalente de Su Eminencia a la Fundación de Psicopediatría, así como para que agilice la tramitación de los expedientes de las plazas concertadas que tiene sin cubrir en los centros que gestiona esta entidad.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo; la presidenta el PP de Sevilla, Virginia Pérez, y las diputadas autonómica Patricia del Pozo y Alicia Martínez, han visitado este viernes el centro de la Fundación Psicopediatría, donde han comprobado "los problemas a los que se enfrenta esta entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias".

En este contexto, informan los populares en una nota, Crespo ha destacado que "a pesar del gran esfuerzo que hacen sus profesionales para atender a este colectivo, la Fundación Psicopediatría se enfrenta a serias dificultades por el incumplimiento de los conciertos por parte de la Junta y los problemas que les ocasiona su actual ubicación".

La portavoz parlamentaria ha agradecido la labor que lleva a cabo la Fundación de Psicopediatría y la atención que prestan a los afectados con discapacidad intelectual, una labor, que, ha resaltado, "merece una recompensa por parte de las administraciones".

Así las cosas, ha explicado que la Fundación se ubica actualmente en un polígono y "necesita tener mejor ubicación y mejor infraestructura", una institución en la que trabajan 83 personas que hacen "una labor encomiable por los sevillanos" y "que sería muy positivo la posibilidad de que estuviesen en edificio mucho más céntrico".

Entre las posibilidades que se barajan está el Centro Polivalente de Fams-Cocemfe en la carretera de Su Eminencia, "un espacio propiedad de la Junta y que permanece cerrado desde hace tiempo", ha proseguido.

Y es que, para las dirigentes populares, el traslado a estas instalaciones "sería una alternativa muy positiva para esta entidad, ya que no tendrían que esperar a la construcción de la nueva sede prevista en el polígono industrial La Negrilla y además se daría uso a una instalación que, parece mentira con las necesidades que hay, está cerrada".

"El problema de la ubicación no es el único al que se enfrenta la Fundación de Psicopediatria pues lamentablemente, y a pesar de la demanda y la lista de espera, hay diez plazas en este centro que la Junta continúa sin concertar como consecuencia del inadmisible retraso en la tramitación de los expedientes", añade Crespo.

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha señalado que "es inaceptable que la Junta en vez de dar facilidades a esta entidad y a sus profesionales, que se preocupan por la calidad de vida de un colectivo muy sensible, les ponga trabas al desarrollo de su labor".

De este modo, ha considerado que "no es de recibo que un centro como este tenga plazas concertadas libres no porque no hacen falta sino por retrasos en la tramitación de los expedientes, para lo que exigimos que la Junta ponga en marcha las medidas necesarias para paliar esta situación".

Así, el PP de Sevilla va a presentar una iniciativa en el Parlamento para reclamar a la Junta que agilice los trámites para cubrir las plazas concertadas vacantes en los centros de la Fundación de Psicopediatría de Sevilla y que inicie los pasos para la cesión a esta entidad del centro polivalente de Su Eminencia

"En el caso de que no fuera posible la cesión de Fams-Cocemfe, y puesto que el cambio de ubicación de esta fundación surge a partir de un convenio urbanístico municipal, vamos a solicitar a través del grupo municipal al Ayuntamiento de Sevilla que se implique en este problema y se vuelque junto a la Junta en buscar una ubicación que reúna los requisitos necesarios para acoger esta Fundación", ha zanjado.