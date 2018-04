El Consello das Mareas tiene aval de la Comisión de Garantías para convocar una consulta no vinculante sobre Quinteiro

27/04/2018 - 18:18

El Consello das Mareas --máximo órgano de decisión entre plenarios-- se reunirá este sábado con el caso de la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago el 18 de marzo, encima de la mesa y tiene el aval de la Comisión de Garantías para convocar una consulta. En todo caso, el resultado no sería vinculante.

Concretamente, el orden del día ha incluido el análisis de los acuerdos de la Comisión de Garantías sobre el caso Quinteiro, al tiempo que recoge expresamente la toma de decisiones. Es decir, el Consello decidirá este sábado si se convoca la consulta a los inscritos para que se pronuncien sobre el futuro de la parlamentaria, a quien el portavoz nacional, Luís Villares, ha pedido que asuma sus "responsabilidades" y dimita.

El documento de la Comisión de Garantías, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que la solicitud de dimisión de un cargo, la "puede plantear cualquier órgano, grupo o militante" de En Marea, pero señala que la dimisión "es un acto voluntario que es exclusivo de la persona electa que renuncia voluntariamente a su cargo".

"Una solicitud de dimisión hecha por una tercera persona o por otro órgano no obliga ni vincula la decisión que deba tomar", apunta la resolución de la Comisión de Garantías. Asimismo, también se pronuncia sobre la revocación de un cargo, que pasa necesariamente por la escuchar a la persona afectada.

Así las cosas, apunta que si se llega a realizar la consulta, "sería válida para evaluar la opinión de los adscritos", pero "no sería válido como proceso revocatorio", es decir, Paula Quinteiro podría tomar en consideración lo que diga la militancia, pero no tiene repercusión sobre su cargo.

APERTURA DEL EXPEDIENTE

Si bien ratifica la validad de una consulta, pero con carácter no vinculante, la Comisión de Garantías también ha concluido que no cabe la apertura de un expediente informativo en la situación actual. "No vemos necesario la apertura de un expediente informativo. Si se realiza una consulta a las bases, este expediente sería de obligada apertura", bien motivada por el Consello o por la propia Comisión de Garantías.

En este sentido, señala que el grupo parlamentario "no está estatutariamente recogido como un órgano de En Marea", por lo tanto "sus acuerdos conciernen exclusivamente al ámbito parlamentario y no tienen validez ni vigencia en el ámbito de la organización interna".

Fuentes del conocido sector crítico con la dirección que lidera Luís Villares han explicado a Europa Press que su intención es la de no participar en la reunión del órgano con el objetivo de "no legitimar" la decisión y también tiene previsto realizar acciones en este sentido y de apoyo a la diputada.

TENSIÓN POR EL RECAMBIO DE JUAN MERLO

La consulta que previsiblemente se activará este sábado viene precedida de tensiones internas a raíz de la sustitución del dimitido Juan Merlo, que renunció a su acta de parlamentario al trascender que había inflado su currículo.

El siguiente en la lista de la candidatura de Pontevedra, Xoán Hermida, había anunciado que no cogería su acta parlamentaria si Paula Quinteiro dimitía, pero, al no producirse esta situación, ha decidido no renunciar al acta y adscribirse de forma "provisional" al Grupo de En Marea.

Con todo, sí ha anunciado y puesto por escrito que renuncia a sus prerrogativas parlamentarias (como el sueldo y aforamiento), lo cual se hará efectivo si en los próximos dos plenos de la Cámara no toma posesión de su acta. Es decir, es diputado virtualmente (puesto que no ha presentado su renuncia a ello), pero al no prometer ni jurar el cargo, se queda en un limbo en el que no puede ejercer como tal.

La decisión de Xoán Hermida ha causado "bochorno" en el seno del grupo parlamentario, para algunos de sus integrantes, mientras que en horas pasadas, el portavoz parlamentario y del partido, Luís Villares, que acordó con Hermida esta solución, dijo que es conveniente que la "interinidad" en En Marea fuese lo más "breve" posible.