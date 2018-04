'Beauty and the Dogs', premio Amnistía Internacional en el 16 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

27/04/2018 - 18:24

El jurado que otorga el Premio Amnistía Internacional en la 16 Edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián ha concedido el galardón al largometraje 'Beauty and the dogs' (Aala Kaf Ifrit, 2017), de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se trata de una coproducción de Túnez, Francia, Suecia, Noruega, Líbano, Catar y Suiza que ha sido distinguida "por la precisión con la que aborda el acoso y el proceso de culpabilización que sufre una mujer que quiere denunciar una violación".

SAN SEBASTIÁN, 27 (EUROPA PRESS)

Basada en un suceso real, la película "despliega minuciosamente un relato tenso y angustioso sobre los abusos físicos y psicológicos a los que se ve sometida Mariam, la protagonista", han explicado Amnistía Internacional y Donostia Kultura.

El largometraje narra el proceso por el que pasa a lo largo de una noche cuando, tras ser violada, trata de denunciarlo, "desde la incomprensión y la culpabilización de las personas a las que acude, a las amenazas y vejaciones de la policía para que no denuncie".

En 'Beauty and the dogs' (La belleza y los perros) se muestra la "rigidez de las instituciones que no han cambiado tras la primavera tunecina, la impunidad y el corporativismo de las fuerzas de seguridad, y los riesgos que asumen quienes defienden a la víctima". "En un momento en que las reivindicaciones de las mujeres están alcanzando una nueva dimensión, esta película añade un elemento más de reflexión en defensa de los derechos de las mujeres", han destacado.

El festival se clausura este viernes en una ceremonia en el Teatro Victoria Eugenia, en el curso de la cual se hará entrega del Premio Amnistía Internacional, simbolizado en una escultura, 'Etorriak', del artista vasco Koldobika Jauregi. En esta ocasión, el galardón será entregado por Rocío Lardinois -miembro del jurado de esta edición y de Amnistía Internacional en temas de refugio y libertades fundamentales en Europa- e Izaskun Fernández -miembro del grupo de Amnistía Internacional Donostia-.

Por otro lado, el Premio del jurado joven al mejor cortometraje del Festival ha sido para 'El viaje a Islandia' (2017), de César Vallejo, con una puntuación de 8,38 puntos sobre 10. Los miembros del Jurado Joven han tomado esta decisión teniendo en cuenta "la sensibilización sobre los derechos humanos y la calidad cinematográfica del cortometraje".

El film cuenta el caso de Luis de Marcos Vera, de 50 años y que desde hace diez años tiene esclerosis múltiple. A causa de esta enfermedad, lleva siete años postrado en la cama sin poder moverse y "con gran sufrimiento no solo físico, sino también psicológico". Ante esta situación, Luis "solo tiene una reivindicación: quiere una muerte dulce y digna, pero nadie puede cumplir su deseo".

Finalmente, el Premio del Público al mejor largometraje de la 16 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos donostiarras ha sido para 'La cifra negra de la violencia institucional' (2018), de Ales Payá.

LAURENT CANTET

Asimismo, el cineasta Laurent Cantet recibe este año el Premio del 16º Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. La entrega del premio tendrá lugar en la gala de clausura en el Teatro Victoria Eugenia, tras la que se proyectará su nueva película, 'El taller de escritura' (2017). El premio es una réplica del monolito Oroimena-Memoria en memoria a todas las víctimas, obra del artista vasco Aitor Mendizabal.

Laurent Cantet (Melle, 1961) es uno de los cineastas franceses más importantes de las últimas dos décadas. Sus películas han sido proyectadas en los festivales más prestigiosos y han sido premiadas en muchos de ellos, "conformando una de las obras más interesantes y coherentes del panorama europeo actual".

La soledad, la incomunicación, la educación, las migraciones, la situación política europea actual, las desigualdades del mundo laboral, el terrorismo o la diversidad cultural son temas que aparecen en su filmografía desde sus inicios con 'Les Sanguinaires' (1997), 'Recursos humanos' (1999) o 'El empleo del tiempo' (2001).

Tras acercarse al turismo del siglo XXI en 'Hacia el sur' (2005), obtiene uno de sus mayores éxitos con 'La clase' (2008), retrato de un instituto francés multicultural situado en una barriada marginal. Viaja a los años 50 en EEUU con 'Foxfire' (2012) y su retrato de una banda de adolescentes, y a Cuba en su episodio de la película colectiva '7 días en La Habana' (2012) y en 'Regreso a Ítaca' (2014), reflexión sobre el paso del tiempo y de la vida escrita junto a Leonardo Padura.

Con El taller de escritura (2017), su última película hasta la fecha, vuelve a acercarse al mundo de la juventud y la educación. El premio es una réplica del monolito Oroimena - Memoria en memoria a todas las víctimas, obra del artista vasco Aitor Mendizabal.