Desestimada la demanda presentada por Navantia contra la CIG por la huelga indefinida de la industria auxiliar en Ferrol

27/04/2018 - 18:54

La sentencia establece que la empresa no puede declarar "una huelga ilegal" cuando no la secundan sus trabajadores

FERROL, 27 (EUROPA PRESS)

La jueza sustituta del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa naval pública Navantia contra el comité de huelga, formado solo por integrantes de la CIG, convocante de un paro indefinido en empresas auxiliares durante casi todo el mes de octubre del pasado año 2017.

Entonces, demandaban que para los trabajadores de las compañías la aplicación de las condiciones laborales, tanto económicas como de horarios, que había sido pactadas en el año 2001 entre la dirección de Navantia, las organizaciones sindicales y responsables empresariales.

En la sentencia, recogida por Europa Press, se constata que durante las jornadas de paro, entre el 5 y 26 de octubre, "se produjeron dificultades e impedimentos sin violencia por parte de los piquetes de trabajadores en los accesos a las instalaciones del astillero".

Además, la empresa Navantia "carece de acción para la declaración de ilegalidad de una huelga", la cual, "no se ha desarrollado por sus trabajadores y que, además, no ha sido impugnada por los empleadores en cuyas empresas fue convocada". Esto le ha valido a la magistrada para reseñar que "Navantia pretende que se declare la ilegalidad de una huelga convocada en la industria auxiliar, que no son más que contratistas suyas y, por lo tanto, con las que mantienen solo una relación mercantil".

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDA

En la sentencia, fechada a 11 de abril de 2018, la juez también asegura que "Navantia carece de legitimación respecto del derecho de huelga de los trabajadores de sus industrias auxiliares, porque no es titular de un derecho correlativo de los trabajadores a llevar a cabo la huelga".

Por su parte, CIG Industria en Ferrol ha señalado que este fallo "viene a significar, con total rotundidad, que la demanda presentada por Navantia carecía de cualquier fundamento legal". Así, ha sostenido que la demanda pretendía "producir titulares de prensa que pudiera atemorizar a los convocantes, a los miembros de los comités y al personal de la industria auxiliar".