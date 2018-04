Paula Quinteiro critica a Hermida por "difamar" y "calumniar", lo que "vulnera los principios éticos" de En Marea

27/04/2018 - 19:36

Insta a Hermida a retirar las declaraciones realizadas sobre ella y avisa que ser reserva "el derecho a emprender acciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La diputada Paula Quinteiro, en el foco informativo desde hace más de un mes por su implicación en un altercado con la policía, ha instado al parlamentario electo de En Marea Xoán Hermida a retirar las "calumnias y afirmaciones totalmente falsas" sobre su persona, al tiempo que avisa que "si estas no se retiran en la mayor brevedad posible", podría emprender "las acciones pertinentes".

Quinteiro ha publicado un mensaje en su perfil de Facebook en el que ataca a Xoán Hermida, el diputado electo de En Marea que, durante una rueda de prensa celebrada el jueves en Pontevedra para explicar su situación, tildó de "incidente de gamberrismo nocturno" los hechos en los que se vio envuelta la parlamentaria, cuya dimisión reclama la dirección política de En Marea y su portavoz, Luís Villares.

"No puedo dejar de manifestar hoy mi incredulidad ante las nefastas declaraciones públicas que hizo Xoán Hermida. Un ataque injustificado, irresponsable y falso, que se suma al bochornoso espectáculo que está dando al aceptar el acta de diputado de forma irregular, luego de haber anunciado públicamente que renunciaba a ella", señala Quinteiro en su mensaje.

Hermida, número seis de la lista de En Marea por Pontevedra, fue proclamado diputado electo el pasado viernes luego de formalizarse la renuncia de Juan Merlo, quien dimitió al conocerse que había mentido en su currículum.

Sin embargo, justo un día antes de que Merlo presentase públicamente su dimisión y en pleno debate sobre la continuidad de Quinteiro, Xoán Hermida anunció que no asumiría su escaño en caso de producirse una vacante para, en sus palabras, "elevar el listón ético" de En Marea.

Esta semana, Hermida se reafirmó en su decisión de no asumir su acta pero aclaró que no renunciaría formalmente a ella hasta que no se resolviese la continuidad de Paula Quinteiro. El Consello das Mares --órgano de dirección del partido instrumental-- tiene previsto abordar la situación y podría convocar una consulta a las bases que, en todo caso, no sería vinculante.

Para evitar que, transcurridos cincos días desde su proclamación como diputado, fuese adscrito al Grupo Mixto y En Marea perdiese su condición de principal fuerza de la oposición, Villares y Hermida pactaron que este último se uniese de forma "provisional" al grupo.

En el escrito remitido a la Mesa del Parlamento, Xoán Hermida recogió que renuncia a los derechos y prerrogativas asociadas al escaño --entre ellas el salario--, lo cual será efectivo cuando transcurran tres plenos ordinarios y no tome posesión formal del escaño.

COMUNICADO DE QUINTEIRO

En su mensaje, Paula Quinteiro censura que Xoán Hermida la vincule a "actos vandálicos" e incurra en "difamaciones" hacia su persona "al levantar calumnias y afirmaciones totalmente falsas y vulnerando los principios éticos del espacio de ruptura".

Así, llama a actuar con "responsabilidad" a "todas las personas involucradas en el acoso público" que Quinteiro dice estar sufriendo y pide que "cesen en su actitud" porque "perjudica al conjunto del espacio".

"Siento que lo ocurrido estas semanas haya llegado a este punto, en el que están saliendo este tipo de titulares en vez de hablar de los asuntos por los que la gente depositó la confianza en nosotros", apunta.

Por último, reclama a Xoán Hermida que retire "en la mayor brevedad" las "constantes difamaciones" vertidas sobre ella y que, en caso de que no lo haga, se reserva "el derecho a emprender las acciones pertinentes".