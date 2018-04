El PP pide la dimisión de la alcaldesa de Guadix (PSOE) tras perder la cuestión de confianza

27/04/2018 - 19:48

El Partido Popular ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea (PSOE), al considerar que, tras perder la confianza que solicitó al Pleno el pasado miércoles vinculada a la aprobación de los presupuestos, "ha fracasado su proyecto político, sumiendo a la ciudad" granadina "en el caos".

GUADIX (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadix, Jesús Lorente, ha asegurado que la alcaldesa "ha primado sus intereses personales y la lucha por el control de su partido", por encima del "interés" de la ciudad y "el bienestar de sus vecinos". Por ello, le ha pedido que dé "un paso al lado, para que otro compañero intente tomar las riendas y reconducir la situación".

Según Lorente, la alcaldesa "no cuenta con la confianza del pleno, que ha visto como ha fracasado su proyecto de ciudad sumiéndola en el desgobierno", y "apenas puede ofrecer resultados en estos tres años de gestión".

Tras el Pleno extraordinario para abordar la cuestión de confianza, celebrado el pasado miércoles por la tarde, la alcaldesa de Guadix Inmaculada Olea, acusó al PP de estar "paralizando la ciudad" granadina con un objetivo "electoralista o partidista", por lo que le solicitó que presente "una alternativa" de candidato a la Alcaldía y de presupuestos para 2018.

En el Pleno extraordinario, Olea contó con nueve votos en contra (siete del PP y dos de los concejales no adscritos), siete votos favorables (seis de su grupo y uno de Gana Guadix) y una abstención (IU).

De esta forma, se abrió el plazo de un mes para que los grupos de la oposición presenten una moción de censura con proyecto y candidato alternativo. Previsiblemente esta posibilidad no se va a dar, pues, según el reglamento, el PP no podría apoyarse para presentarla en los dos ediles no adscritos y requeriría del apoyo de Gana Guadix e IU, que lo han descartado.

Si la oposición no consigue articular un candidato y un proyecto de presupuestos municipales alternativos, en un mes quedarán aprobadas automáticamente las cuentas planteadas por el equipo de gobierno socialista.