Garzón (IU) defiende una confluencia "de abajo a arriba" y que "muestre la diversidad"

27/04/2018 - 20:33

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha defendido la confluencia con otros partidos políticos como algo "necesario para conseguir una España distinta", que ha de conformarse "de abajo a arriba" y que ha de mostrar la "diversidad".

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en rueda de prensa, en Zaragoza, antes de participar en el salón de actos del Centro Cívico La Almozara en un acto en el que se ha expuesto la evaluación de las asambleas celebradas por IU en todo Aragón y la apuesta por la "unidad" ante diferentes colectivos políticos, sociales, sindicales, ecologistas y feministas.

Garzón ha contado que le gustaría hacer esa confluencia con Podemos, "pero no solo" con ese partido, ya que "no pretendemos que sea un acuerdo desde arriba, sería un error, especialmente en lugares como Zaragoza, donde, por ejemplo, la alcaldía la ostenta alguien que no es de Podemos, ni de IU", ha dicho en referencia a Pedro Santisteve.

"Si haces las cosas desde arriba, te dejas fuera a mucha gente y no queremos dejarnos fuera a nadie que quiera cambiar este país", ha enfatizado.

Además, ha sostenido que una confluencia "tiene mayor fuerza cuando está claro cuáles son las partes integrantes", ya que "lo mejor es que muestre la diversidad" y "la riqueza que tiene". En este sentido, ha esgrimido que "si aparece una marca de una de las partes, la otra también".

No obstante, ha añadido que otra fórmula es crear una marcha nueva. Al respecto, ha remarcado la importancia de "atender la singularidad de cada lugar".

También ha opinado que no puede entenderse la confluencia como algo "totalizante", en donde "solo es visible una de las partes" porque eso supone un "error político grave", ya que "deja sin referencias simbólicas a una parte de la población que se siente parte de la misma".

HERRAMIENTA

El coordinador federal de IU ha manifestado que la confluencia y la participación son "instrumentos" y el fin es construir "un país con derechos, con libertades", que dé solución "a las realidades dramáticas que vemos en el día a día, con familias a las que les resulta muy difícil llegar a fin de mes".

"Nuestro objetivo es construir una España de derechos, de libertad, donde exista el trabajo digno" y las personas "puedan organizarse sus procesos de vida con autonomía y sin depender de los caprichos del mercado y de la flexibilidad y la precariedad", ha expuesto.

Garzón ha apostado por "trabajar de forma solidaria con otra gente que comparte ese objetivo", aunque haya aspectos en los que no se coincidan porque "nos estamos jugando el país que se va a construir para las próximas décadas".

Según ha dicho, "todo está cambiando de forma acelerada y lo que se define es la España vigente para los próximos 30 años", y quiénes van a ser los protagonistas, si Mariano Rajoy y Albert Rivera --líderes del PP y de Ciudadanos--, respectivamente, o quienes "representan a las familias trabajadoras de este país".

Garzón ha deseado que se pueda confluir con un programa en las citas electorales de 2019 y 2020, que permita reformar la justicia, las instituciones y la política económica. "No nos importa que carné tenga en el bolsillo" cada persona, sino "ver que esta confluencia encierra un espacio muy rico político y diverso que tiene que servir para conseguir ese objetivo", ha dicho.

Ha agregado que "hay dos partidos de la izquierda" implantados en todo el país, IU y Podemos, si bien también "hemos dejado clara nuestra voluntad de trabajar conjuntamente con otras organizaciones y tener en cuenta la diferente realidad de cada territorio".

LIBERTAD EN CADA FEDERACIÓN

Garzón ha subrayado que Izquierda Unida "es una organización democrática que tiene una implantación territorial muy fuerte" y ha defendido que su proyecto de país "se haga fuerte en todo el Estado", para recalcar que en cada territorio "las federaciones tienen libertad absoluta a la hora de establecer sus alianza y qué nombre aparece en la papeleta".

En el caso de Aragón, ha indicado que los miembros de IU "se han pateado todos los pueblos" y han celebrado asambleas y se han acercado a la realidad de la Comunidad para conocer la opinión de militantes, simpatizantes y de todo tipo de personas, así como qué cambios son necesarios "para que se viva mejor".

En este punto, ha explicado que en la reunión del próximo 12 de mayo, de la Asamblea Político y Social de IU, se va a debatir sobre los elementos "mínimos" para que se pueda dar un gran acuerdo de confluencia para el ciclo electoral de 2019 y 2020.

"Queremos ver si la militancia está de acuerdo" y, por ejemplo, definir "qué elementos comunes son los adecuados que deberían estar en unas municipales", con la filosofía de "facilitar que haya confluencia en todos partes".

A partir de ahí, ha detallado que cada federación "tendrá que ir viendo cuáles son los mejores ritmos para ir a 2019 de la mejor forma posible" y ha incidido en que "no tenemos ánimo homogeneizador" porque cada Comunidad tiene una realidad "muy distinta" y desde el ámbito federal "no vamos a imponer nada".

CONFLUENCIA EN ARAGÓN

El coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado "posible y necesaria" la confluencia y ha manifestado que desde esta organización "no vamos a escatimar en la unidad", que "consideramos imprescindible y que hay que construir desde abajo".

Por eso, esta organización ha realizado un "trabajo profundo de reflexión colectiva" y ha visitado todo el territorio para "construir desde el respeto a la pluralidad, sin ánimo de competir, sino con ánimo de cooperar".

Sanz ha reivindicado un Aragón "vertebrado, justo, solidario, que recupere para la gente lo público". Respecto a las confluencias, ha explicado que "estamos en la fase de acercamiento" y el acto de este viernes está en esa línea.

Ha agregado que su voluntad es "usar todos los lenguajes y hacer todos los esfuerzos necesarios" para lograrla, para estimar, por ejemplo, que "la unidad con CHA es posible, pero es un trabajo que tenemos que llevar a cabo con sosiego y con la determinación que exige".

"No vamos a escatimar esfuerzos en nada y tampoco para adentro", para desear también contar con la sociedad civil organizada para "construir una unidad lo más amplia posible" que permita "lograr espacios sólidos".

Sanz también se ha referido a Zaragoza en Común, que gobierna en la capital aragonesa, donde "hay un equipo sólido, solvente, que tiene mucho por hacer" y también "mucho que explicar" para que se conozca qué ha hecho.

En este sentido, ha expresado el "máximo apoyo" esa labor que queda y, de cara al futuro, ha opinado que "los procesos, cuanto más amplios, participativos y debatidos posibles, mejor".