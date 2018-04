El pleno muestra su "total discrepancia" ante la sentencia de La Manada y declara "no gratos" a los condenados

27/04/2018

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de urgencia promovida por IU y enmendada por el PSOE, mediante la que el Consistorio muestra su "total discrepancia" ante la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a los cinco sevillanos miembros del grupo de WhatsApp 'La Manada' por un delito de abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, frente a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular. La moción, además, declara personas "non grata" a los cinco condenados.

Durante el debate de la moción, la concejal de IU Eva Oliva ha tachado de "vergonzosa y ridícula" la sentencia de la Audiencia de Navarra, que no accede a los cargos de violación promovidos por la Fiscalía y la acusación particular, y determina que los condenados actuaron "aprovechando la superioridad generada, para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación".

Al respecto, la sentencia estipula que "las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada", condenando a los acusados por un delito de abuso sexual y no de violación, al no ver probado el empleo de "una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes o empujones" para "doblegar a la víctima", ni apreciar tampoco "que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo", según figura en la sentencia, recogida por Europa Press.

Según Eva Oliva, la sentencia en cuestión "califica esta violación múltiple como un simple caso de abuso sexual y beneficia en todo momento a los condenados", extremo que ha conectado con un "estado patriarcal" en el que "hay jueces que sobran, herederos del franquismo". Al respecto, y abundando en el contenido de la sentencia, Oliva ha defendido que "si no hay consentimiento" para una relación sexual, "hay violencia" en la misma, porque "no se puede exigir un plus de sufrimiento a las víctimas".

Por eso, la moción, que ha contado con una enmienda del PSOE, muestra la "total discrepancia" del Ayuntamiento ante la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra ante esta "clara violación múltiple y agresión"; apoya a la víctima y sus familiares y amistades; declara personas "non grata" a los cinco condenados, en concreto Antonio Manuel Guerrero Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, José Ángel Prenda Martínez, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido; señala el respaldo del Consistorio a las movilizaciones que se convoquen en la ciudad con relación al asunto, y pide al Gobierno central del PP que reforme el Código Penal y modifique la regulación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Todos los grupos políticos han apoyado la moción, lamentando la portavoz de Participa, Susana Serrano, que la sentencia no haya reconocido esta "violación", lo que le ha llevado a señalar que "toda la sociedad ha salido a la calle a decirlo". En el caso de Ciudadanos, Javier Millán ha tachado de "incalificables" los hechos perpetrados por los condenados, pero ha precisado que es necesario "acatar la sentencia aunque no la compartamos ni entendamos", recordando que no es una resolución firme y será objeto de una "revisión" merced a los recursos anunciados.

La popular Dolores de Pablo Blanco ha indicado también el "dolor y la repulsa" manifestada por la sociedad ante la sentencia, reclamando "una ley contundente y clara" ante este tipo de situaciones, para que "los jueces puedan aplicarla". Finalmente, la socialista Myriam Díaz ha lamentado el "jarro de agua fría" que implica esta "insatisfactoria" sentencia, señalando en "positivo" que este caso ha reflejado "la alta intolerancia de la sociedad a las agresiones" machistas, especialmente por las mujeres. Así las cosas, la moción ha sido aprobada por unanimidad.