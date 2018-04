El presidente de la AMI rechaza nuevas elecciones pero admite que no es "descartable"

28/04/2018 - 10:17

Señala que si se repitieran deberían verse como una oportunidad para reforzar el independentismo

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la AMI y alcalde de Port de la Selva (Girona), Josep Maria Cervera (PDeCAT), ha afirmado que no sería deseable que se repitieran unas elecciones autonómicas en Catalunya, pero ha admitido que en este momento no es "descartable" por el contexto político actual.

"Una repetición de las elecciones en estos momentos no la quiere nadie y el mundo municipal menos. Sin embargo, no es descartable porque no depende de un solo actor que vuelvan o no a haber elecciones", ha explicado en una entrevista de Europa Press.

Cervera defiende que lo que le conviene a los municipios es estabilidad y en teoría ésta debería proporcionarla un nuevo Govern, pero considera que esta estabilidad no está garantizada aunque se forme gobierno por la situación de "represión" actual contra los líderes independentistas catalanes.

"El mundo municipal lo que necesita para que las cosas funcionen es estabilidad. Lo que no tengo claro es que tener un Govern con la situación de represión que vive el país lleve a la estabilidad", ha sentenciado el alcalde, al frente de la AMI desde el pasado mes de marzo.

Si hubiera nuevos comicios, Cervera apuesta por verlos como una oportunidad: "Nosotros como demócratas lo que tenemos que hacer es intentar darle la vuelta y volver a convertir las elecciones en una nueva oportunidad para que salgan nuestros proyectos más reforzados y garantizar esta estabilidad".

Cervera defiende que el próximo presidente de la Generalitat debería ser Carles Puigdemont, de su mismo partido, el PDeCAT, porque lo considera la opción legítima tras los resultados de las elecciones, pero admite que actualmente la situación es "bastante complicada".

"Tenemos que proponer a todo el mundo que tenga la posibilidad de ser propuesto. Hacer otra cosa sería decir que ya estamos dando por hecho que habrá una condena para gente que de momento no la tiene", concluye, en alusión a los encausados por el proceso soberanista.

¿BAJARÁ LA TENSIÓN?

Cervera señala que la eventual formación de un Govern no será "la panacea" en cuanto a rebajar la tensión con el Estado, y ha recordado que su entidad ha tenido más de 400 causas abiertas incluso antes de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución.

Reivindica que la AMI, que reúne a 787 municipios partidarios de la independencia, debe "continuar caminado hacia la república no solo porque es necesario para poder hacer mejores políticas, sino para algo mucho más básico: defender los derechos civiles de los ciudadanos".

DESOBEDIENCIA

Preguntado por si el independentismo debe abordar escenarios de desobediencia, Cervera no lo descarta, pero asegura que el movimiento soberanista no se ha formado como mecanismo para desobedecer de forma continua y permanente.

"Cuando se trata de desobedecer leyes injustas yo entiendo que es casi necesario. Nosotros lo que hemos tenido muy claro es que hay que desobedecer cuando realmente desobedecer es necesario. Desobedecer por desobedecer no está en el ADN ni de la AMI ni del país", reflexiona el alcalde.

GRAN ACTO CON ALCALDES

Cervera ha explicado que su entidad junto con la ACM está buscando organizar un gran acto con alcaldes, también de otras parte del Estado y de Europa, para lanzar una propuesta municipal a favor de los derechos civiles y mostrarse en contra de los procesos judiciales contras líderes del soberanismo.

"No hablamos de independencia, lo que hacemos es bajar un escalón y decimos que en estos momentos lo que hace falta es defender los derechos civiles de nuestros ciudadanos y nuestros derechos políticos", ha concluido el dirigente soberanista.